Descaso recorrente ao consumidor faz Águas de Manaus levar multa milionária





Manaus- AM – A concessionária Águas de Manaus foi multada em R$ 1,5 milhão como resultado de três autos de infração aplicados pela má qualidade dos serviços de água e esgotamento sanitário, considerados em desacordo com o contrato de concessão.

As falhas foram identificadas em vistorias técnicas da Agemam realizadas em três pontos da cidade: o bairro da Paz (zona Oeste), a comunidade Alfredo Nascimento (zona Norte) e o Viver Melhor 4 (também na zona Norte). Em todos os casos, a empresa não cumpriu os prazos estabelecidos para solucionar os problemas.

Detalhes das infrações

Bairro da Paz: A empresa não resolveu, dentro do prazo de 24 horas, dois vazamentos na rua Henoch Reis. A demora resultou em uma multa de R$ 566 mil.

Comunidade Alfredo Nascimento: A fiscalização da Ageman constatou a má qualidade na recomposição do asfalto em diversas ruas após a implantação da rede de esgoto. A concessionária não corrigiu as irregularidades no prazo de cinco dias úteis, o que gerou uma multa de R$ 488 mil.

Viver Melhor 4: A Ageman foi acionada por moradores que relatavam persistência de desabastecimento e baixa pressão de água, mesmo após supostos serviços de melhoria. A empresa não cumpriu o prazo de 48 horas para resolver a situação, resultando em uma multa de R$ 488 mil.

A concessionária tem um prazo de 15 dias para recorrer das multas ou 30 dias para efetuar o pagamento.

