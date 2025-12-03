   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Água suja invade casas durante chuva em Manaus; vídeos

Por Portal Do Holanda

03/12/2025 18h58 — em
Amazonas



Manaus/AM - Vários moradores sofreram transtornos durante a chuva que atingiu a capital amazonense nesta quarta-feira (3). Casas foram inundadas pela água suja, gerando grandes prejuízos.

Vídeos feitos por moradores mostram o nível da água em dois pontos, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul, e no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Nas imagens é possível ver um homem andando na rua com a água suja até a altura da cintura.

“É desse jeito aqui quando chove”, diz o morador da comunidade no bairro Chapada. 

 

ASSUNTOS: Amazonas

