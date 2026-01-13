Sine Manaus oferta 238 vagas de emprego nesta quarta-feira





Manaus/AM -O Sine Manaus, oferta 238 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 14/1, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

2 vagas - Atendente de Padaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço; abastecer pontos de venda, gôndolas e balcões e atender clientes.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber pagamentos, emitir notas fiscais/recibos, atender clientes e realizar a manutenção do caixa.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Repositor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber, conferir e armazenar produtos, repô-los nas áreas de venda, verificar datas de validade e manter a organização e limpeza do local de trabalho.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Fiscal de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - monitorar processos internos e externos, prevenir furtos, danos e fraudes, e implementar medidas de segurança para proteger o patrimônio da empresa.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Atendente de Açougue

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Atendente de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre produtos; ajudar na fatiação, separação e embalagem de frios.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - limpeza e serviços gerais de apoio às atividades operacionais, organização e manutenção básica de ambientes, incluindo higienização, remoção de lixo, reposição de materiais, pequenos reparos e apoio logístico.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Refrigeração e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - prestar apoio técnico em instalação e manutenção de sistemas de refrigeração.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Expedição Carga e Descarga

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - acompanhar o motorista na preparação e na entrega de mercadorias para transporte e movimentação; fazer conferências, organizar os materiais e ter manuseio com equipamentos como paleteiras e empilhadeiras.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Operador de Retroescavadeira

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar os trabalhos de cortes das árvores, na área de supressão garantindo o desempenho das atividades nos projetos executados pela fonte geotécnica, seguindo determinações do superior imediato, normas técnicas e missão da empresa.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

30 vagas - Atendente de Perecíveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar o atendimento dos clientes; realizar cortes e fatiamento dos produtos do setor.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Jovem aprendiz - Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção visando garantir a manutenção, organização, limpeza e operação de atividades na unidade.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - operar empilhadeiras, transportando, movimentando e empilhando cargas, tendo em vista armazenagem, abastecimento de linha de produção e expedição de produtos; inspecionar a carga, identificando simbologia das embalagens e separando carga não-conforme.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

VAGAS NO COMÉRCIO - 9

5 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Vendedora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6x1 e ter documentação completa;

Atividades - atendimento ao cliente; fechamento de vendas no sistema.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Repositor de Mercadorias

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - reorganização de prateleiras e gôndolas, verificação e controle de validade dos produtos, recebimento de mercadorias do estoque e a garantia de que os produtos estejam sempre disponíveis para os clientes; organização visual da área de vendas, mantendo o local limpo e arrumado.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir no Nova Cidade ou proximidades, ter curso de Informática básica e ter documentação completa;

Atividades - receber pagamentos, emitir notas fiscais/recibos, atender clientes e realizar a manutenção do caixa.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Salgadeiro (a)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - preparo de massas e recheios.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

VAGAS NA INDÚSTRIA - 60

50 vagas - Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande - MT e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conduzir e manusear empilhadeiras com segurança e eficiência; ao recebimento de mercadorias, carga e descarga de materiais e expedição de produtos; armazenamento, organização e controle de materiais.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 11, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - operar empilhadeiras, transportando, movimentando e empilhando cargas, tendo em vista armazenagem, abastecimento de linha de produção e expedição de produtos; inspecionar a carga, identificando simbologia das embalagens e separando carga não-conforme.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Técnico em Manutenção

Escolaridade - ensino técnico completo em Mecânica ou Eletromecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 10, NR 12, NR 35 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conduzir a manutenção geral e reparos nos equipamentos das instalações e estruturas de propriedade.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Analista de SGI Junior

Escolaridade - cursando ensino superior em Análise e Desenvolvimento de Sistema (a partir do 5º período);

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em implantação de Programas de gestão (ISO 9001 ou outra norma) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - integrar e organizar os processos de diferentes áreas da empresa, como qualidade, segurança, meio ambiente, saúde ocupacional.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Analista de Recursos Humanos

Escolaridade - ensino superior completo em Administração, Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em Recursos Humanos ou Departamento Pessoal e ter documentação completa;

Atividades - recrutamento e seleção, organização e execução do PAT, atualização e criação de descrições de cargo, gestão de indicadores, lançamento de atestados, justificativas de ponto.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

VAGAS EM SERVIÇO - 111

25 vagas - Atendente

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG/ RJ/ ES/ PA ou Nordeste, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e ter documentação completa;

Atividades - recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG/ RJ/ ES/ PA ou Nordeste, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e ter documentação completa;

Atividades - preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Vendedor de Autopeças

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com lavagem de carros, motos e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar limpeza geral, lavar banheiro, manter a copa organizada, lavar louça, servir visitantes, manter os móveis e objetos limpos, controlar material de limpeza.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Agente de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - coletar lixo domiciliar, conservação e limpeza dos locais de área comum do condomínio.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Costureira

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Marceneiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - corte e montagem de madeiras, MDF para móveis, utilizando ferramentas e máquinas para cortar, lixar, montar e dar acabamento a peças, que podem ser personalizadas ou produzidas em série.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Churrasqueiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - manusear e armazenar carne de forma segura e higiênica; cumprir normas de segurança e higiene alimentar.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Estágio em Administração

Escolaridade - cursando ensino superior em Administração, Recursos Humanos ou Psicologia (a partir do 3º período);

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Informática básica e ter documentação completa;

Atividades - emissão de notas; suporte em rotinas administrativas; alimentação de planilhas; organizar documentos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - atendimento ao cliente, montar os pratos, fritar salgados, fazer sucos e gomas, servir tacacá e manter limpo o local de trabalho

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Estágio de Marketing

Escolaridade - cursando ensino superior em Marketing, Publicidade ou Jornalismo (a partir do 2º período);

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - criar conteúdos visuais e publicações para redes sociais, com suporte às áreas internas e participação em campanhas de engajamento da marca.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Assistente de Supervisão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário, curso e Informática avançada e ter documentação completa;

Atividades - distribuir tarefas e orientar os colaboradores; acompanhar prazos, metas e qualidade do trabalho; fazer relatórios e analisar dados para sugerir melhorias; servir de elo entre equipe e supervisão.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Chapeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar carne; limpeza e higienização dos equipamentos; manter o local de trabalho organizado; armazenar corretamente os produtos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - auxiliar os cozinheiros no preparo e manipulação de alimentos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Churrasqueiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Auxiliar de Depósito

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - organizar e controlar o fluxo de materiais e produtos em um armazém, realizando tarefas como recebimento, conferência, armazenagem, separação, embalagem e expedição de mercadorias.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Soldador

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Soldagem ou Soldador e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Serviços Gerais

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar e reformar construções civis, lendo projetos e construindo estruturas com tijolos, blocos e argamassa, assentando pisos e revestimentos, e realizando manutenções.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Azulejista

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - assentar revestimentos como azulejos, porcelanatos, cerâmicas e pastilhas em pisos, paredes e outras superfícies.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Carpinteiro

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - construir e reparar estruturas e peças como telhados, portas, escadas, forros, e andaimes, focando em construções mais rústicas e de grande porte, diferentemente do marceneiro que trabalha com móveis finos e detalhes artísticos, usando ferramentas como serrotes, formões e serras para cortar, moldar e montar a madeira.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Caseiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade para morar no serviço e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - manutenção básica do local; limpeza e organização dos ambientes externos; auxiliar no controle e uso adequado de equipamentos e ferramentas; apoio em demandas operacionais da rotina diária.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva de veículos, abrangendo troca de óleo, freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, reparos no motor e sistemas eletrônicos, além de instalação de acessórios.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar reparos e consertos de máquinas carros leves e pesados; auxiliar na montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos; executar atividades de ajustes, regulagens e lubrificação.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Carpinteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje, construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Motofretista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, ter veículo próprio (moto) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas; transportar pessoas; realizar serviços de pagamento e cobrança, roteirizar entregas e coletas; localizar e conferir destinatários e endereços, emitir e coletar recibos do material transportado.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Auxiliar Técnico de Telefonia

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - dar suporte à instalação, configuração e manutenção de redes de telecomunicações em empresas de diferentes setores; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Agente de Portaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Agente de Portaria, residir na Zona Norte e ter documentação completa;

Atividades - monitorar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, garantindo que apenas pessoas autorizadas entrem; zelar pela segurança do local, fiscalizando dependências, monitorando câmeras e alarmes, e acionando autoridades em caso de irregularidades.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Servente de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar pedreiros, carpinteiros, armadores e outros profissionais da construção civil no preparo de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - organizar e preparar o local de trabalho na obra, constroem fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) - 4

1 vaga - Auxiliar de Serviços Gerais - Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Operador de Linha de Montagem - Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de TBO, Leitura de Componentes, disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6x1 e ter documentação completa;

Atividades - operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos.

Disponível até 14/1/2026 ou encerramento da vaga.