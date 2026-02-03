   Compartilhe este texto
'Carimbadores' são condenados a mais de 21 anos de prisão por crimes sexuais em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram condenados pela Justiça do Amazonas, nesta terça-feira (3), por crimes de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes, em Manaus. Rodrigo Wenderson Nunes dos Santos, de 31 anos, e Victor Igor dos Santos, de 21, receberam penas que, somadas, ultrapassam 21 anos de prisão e deverão iniciar imediatamente o cumprimento provisório da sentença em regime fechado.

A decisão foi proferida pelo juiz Rosberg de Souza Crozara. Rodrigo Wenderson foi condenado a 12 anos, três meses e dez dias de prisão, enquanto Victor Igor recebeu pena de nove anos, cinco meses e dez dias. Ambos estavam presos preventivamente desde o início do processo, e a sentença ainda é passível de recurso.

Durante o julgamento, os réus foram absolvidos da acusação de contaminação das vítimas com o vírus HIV. Segundo o magistrado, as provas apresentadas não comprovaram a existência de atos concretos que expusessem terceiros a risco real de contágio, afastando essa imputação específica.

As condenações foram fundamentadas em laudos periciais do Instituto de Criminalística, que identificaram material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em aparelhos eletrônicos apreendidos com os acusados. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os réus foram condenados pelos crimes de divulgação, posse e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, além de associação criminosa, conforme previsto no Código Penal.

