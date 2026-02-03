   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Operação Cabelo Seguro apreende pomadas irregulares em comércios de Manaus

Por Portal Do Holanda

03/02/2026
Amazonas


Pomadas apreendidas - Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou neste fim de semana a operação “Cabelo Seguro”, que fiscaliza o comércio de pomadas para modelar e trançar cabelos.

No sábado (31), fiscais da Visa Manaus inspecionaram dois centros comerciais na zona Norte e encontraram 19 pomadas não autorizadas pela Anvisa e outras 43 vencidas. Os produtos foram retirados das prateleiras e retidos nos próprios estabelecimentos, que terão cinco dias úteis para comprovar a inutilização, conforme normas sanitárias.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, destacou que o descarte deve ser formalizado por meio de certificado de destinação. Já o gerente de Vigilância de Medicamentos, João Kinsey, lembrou que a ação ocorre desde 2023, após registros de reações adversas graves ao uso dessas pomadas, como cegueira temporária, ardência nos olhos e inchaço ocular.

A Semsa reforça que consumidores e profissionais devem utilizar apenas produtos da lista autorizada pela Anvisa e, em caso de efeitos indesejados, procurar atendimento médico imediato.

Foto: Divulgação /Anvisa

