Nilton Lins

Chuva intensa provoca alagamentos e deixa zona leste de Manaus em alerta

03/02/2026
Amazonas



Manaus/AM - A forte chuva que atingiu Manaus na tarde desta terça-feira (3) provocou alagamentos em diversos pontos da zona leste da capital, causando transtornos à população. No bairro Mauazinho, imagens registradas por moradores mostram a enxurrada avançando por áreas de mata e invadindo vias e residências próximas, evidenciando a intensidade do volume de água acumulado em pouco tempo.

Os registros revelam ruas completamente tomadas pela água, com correnteza forte arrastando lama e detritos para regiões mais baixas. Em alguns trechos, a força da enxurrada dificultou o tráfego de veículos e a circulação de pedestres, aumentando o risco de acidentes. Moradores relataram que o acúmulo de água ocorreu rapidamente após o início da chuva, causando prejuízos e preocupação.

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que o município está em alerta severo para chuvas intensas nesta terça-feira (3). As equipes da Defesa Civil Municipal estão de prontidão para atender ocorrências, e o alerta foi enviado à população por meio do sistema Defesa Civil Alerta (DCA). Em casos de emergência, a orientação é acionar os números 199 ou (92) 98802-3547 e evitar áreas alagadas, além de manter distância de árvores, postes e fiações durante as tempestades.

Amazonas

