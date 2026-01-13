Saiba como solicitar até 20% de desconto no IPVA pelo programa Bom Condutor





Manaus/AM – Quem manteve a ficha limpa no trânsito em 2025 poderá pagar menos no IPVA 2026. O benefício do Bom Condutor, que concede até 20% de desconto no imposto, já está disponível para motoristas do Amazonas. A medida faz parte do Cadastro Positivo de Condutores (RNPC) e busca premiar quem dirige de forma responsável.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), o desconto é aplicado a quem não cometeu infrações de trânsito no período determinado pelo Detran-AM. Para verificar se tem direito, o contribuinte deve acessar o portal da Sefaz e consultar a área de IPVA. Caso o benefício não apareça automaticamente, é possível abrir um pedido pelo Protocolo Virtual, anexando documentos da CNH e do veículo.

Em 2025, mais de 35 mil motoristas amazonenses foram beneficiados com o desconto. A expectativa é que o número seja ainda maior neste ano, já que o programa tem se consolidado como incentivo à direção segura.

Além do abatimento de Bom Condutor, os contribuintes também podem obter desconto adicional pagando o imposto em cota única, o que aumenta a economia no início do ano.