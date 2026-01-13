   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Saiba como solicitar até 20% de desconto no IPVA pelo programa Bom Condutor

Por Portal Do Holanda

13/01/2026 8h44 — em
Amazonas


Desconto é condicionado - Foto: Divulgação/Gov (TO)

Manaus/AM – Quem manteve a ficha limpa no trânsito em 2025 poderá pagar menos no IPVA 2026. O benefício do Bom Condutor, que concede até 20% de desconto no imposto, já está disponível para motoristas do Amazonas. A medida faz parte do Cadastro Positivo de Condutores (RNPC) e busca premiar quem dirige de forma responsável.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), o desconto é aplicado a quem não cometeu infrações de trânsito no período determinado pelo Detran-AM. Para verificar se tem direito, o contribuinte deve acessar o portal da Sefaz e consultar a área de IPVA. Caso o benefício não apareça automaticamente, é possível abrir um pedido pelo Protocolo Virtual, anexando documentos da CNH e do veículo.

Em 2025, mais de 35 mil motoristas amazonenses foram beneficiados com o desconto. A expectativa é que o número seja ainda maior neste ano, já que o programa tem se consolidado como incentivo à direção segura.

Além do abatimento de Bom Condutor, os contribuintes também podem obter desconto adicional pagando o imposto em cota única, o que aumenta a economia no início do ano.

Bastidores da Política - O peso das regras ambientais Bastidores da Política
O peso das regras ambientais

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


13/01/2026

O serviço imprestável da Águas de Manaus; vídeo

Manutenção afetará penas algumas ruas - Foto: Divulgação

13/01/2026

Ponta Negra, São Jorge, Tarumã e mais; saiba onde faltará energia nesta quarta-feira

12/01/2026

Veja o momento da agressão que levou o piloto amazonense Antonio Pizzonia à prisão

12/01/2026

Veja momento em que Marciele Albuquerque entra na casa do BBB26

Foto: Divulgação Pautas Diárias

12/01/2026

Curva provoca tombamento de contêiner na Zona Sul de Manaus

Foto:Freepik

12/01/2026

Cartórios lançam ferramenta que impede a manipulação de provas digitais

Foto: Estefany Vieira/ Procon-AM

12/01/2026

Fiscalização apreende mais de 80 kg de alimentos irregulares em supermercado de Manaus

Foto: Reprodução

12/01/2026

Saiba quem era o agente da PRF morto no AM: ex-aluno da PM e destaque em concursos

Foto: Divulgação

12/01/2026

FUnATI e Semed abrem inscrições para alfabetização e escolarização de idosos em Manaus

Foto: Reprodução

12/01/2026

Ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia é preso por agressão nos EUA

Foto: Edilson Seabra Pereira

12/01/2026

Tapauá aposta em projeto de açaí nativo para gerar renda e conservar floresta

Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

12/01/2026

Mesmo com serviço precário, Águas de Manaus prevê novo aumento na tarifa

Foto: Divulgação

12/01/2026

Sine Manaus: Saiba como concorrer a uma das 310 vagas de emprego abertas

Foto: Divulgação

12/01/2026

Manaus lança primeira unidade móvel de saúde bucal nesta terça-feira

Foto: Reprodução

12/01/2026

Unidades Móveis de Saúde da Mulher mudam pontos de atendimento em Manaus; confira

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

12/01/2026

Com 500 alunos soldados, Operação Águia amplia policiamento em Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

12/01/2026

Cabo se rompe e trabalhador morre ao cair de poste no Puraquequara

Foto: Reprodução/Aleam

12/01/2026

Projeto de lei busca minimizar danos das cheias e vazantes no Amazonas

12/01/2026

Catador encontra caixa com feto no lixo no Colônia Oliveira Machado

Rua alagada - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

12/01/2026

Alerta de novos temporais coloca Manaus e municípios em estado de atenção

Ladimy era ex-policial militar e sonhava com a carreira federal - Foto: Reprodução Instagram

12/01/2026

PRF que morreu no acidente na BR-174 estava há apenas seis meses no órgão

Foto: Reprodução

12/01/2026

Casal é morto a tiros em ponte de madeira de balneário em Apuí

Viatura ficou destruída - Foto: Divulgação

12/01/2026

Veja como ficou viatura da PRF após acidente que matou policial na BR-174

12/01/2026

Vídeo: ônibus do transporte público é consumido em incêndio no Parque Riachuelo

Fatalidade ocorreu durante fuga - Foto: Divulgação

12/01/2026

Perseguição termina com morte de agente da PRF e dois feridos na BR-174

Situação pode piorar com as chuvas - Foto: Divulgação - Arquivo

12/01/2026

Barranco desliza e ameaça soterrar duas casas em Manaus

Jogo marcou a volta dos campeonatos - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

12/01/2026

Mirassol atropela o São Paulo por 3 a 0 em estreia no Campeonato Paulista

Manutenção em andamento - Foto: Divulgação

12/01/2026

Comunidades e bairros de Manaus ficarão sem energia nesta terça-feira

Foto: Divulgação

11/01/2026

Manaus oferece consultas e serviços de cidadania gratuitos nesta segunda; veja onde ir


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!