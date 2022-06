Ministro da Defesa nega atraso nas buscas por indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Manaus/AM - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, negou que as Forças Armadas tenham demorado para iniciar as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos desde domingo (5) na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. A declaração ocorreu, nesta terça-feira (07), durante uma audiência na Câmara dos Deputados.

"Tão logo surgiu a notícia, passei uma mensagem ao grupo dos comandantes das Forças [Armadas] e mandei imediatamente colocar o que tinha de perto à disposição... [O Vale do Javari] é uma área crítica, muito sensível, tem muito problema na área. A gente não tem a noção do que pode ter acontecido", disse o ministro.

"A gente torce e reza para que eles sejam encontrados os dois com vida, sãos e salvos. O esforço da Defesa da Defesa com as Forças para a gente ajudar nas buscas dos dois não há dúvida.", garantiu.

O general ainda destacou a dificuldade de acesso ao Vale do Javari. "O helicóptero mais próximo é de Manaus, e ele estava pronto, na manhã desta terça (7), para levantar voo e atuar na área. A Marinha da mesma forma. Não houve retardo e, considerando as distâncias e o tamanho da Amazônia, pode parecer que houve retardo."

