Tricicleiros de Parintins são declarados Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas

Manaus/AM - Os tricicleiros de Parintins, agora, são Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. O decreto com a medida foi sancionado pelo governador Wilson Lima e publicado no mês passado no Diário Oficial (DOE). O tradicional meio de transporte da ilha dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido remonta à década de 1980 e, atualmente, é o meio de vida de cerca de mil trabalhadores.

A Lei Estadual nº 5.887 traz reconhecimento para uma modalidade que surgiu na década de 1980, a partir da necessidade de transportar os produtos agrícolas dos ribeirinhos para comercialização na cidade. Com o crescimento turístico em virtude do Festival Folclórico de Parintins, os profissionais acabaram usando o equipamento para fazer a locomoção dos visitantes.

Com 70% da estrutura feita de ferro, coberto por uma lona e movido pelo guidão de uma bicicleta, o triciclo é totalmente personalizado. Tem capacidade para acomodar até dois passageiros, além de bagagens. É um dos símbolos da viagem turística a Parintins durante o Festival Folclórico, conduzindo os viajantes de forma charmosa pela ilha Tupinambarana.

Atualmente, há duas organizações que reúnem os trabalhadores no município. A Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e a Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN).

Morador e tricicleiro, Alex Lima de Souza, de 42 anos, trabalha há 20 anos nessa modalidade, e é com o modal que tira o sustento da família. “Não tem outro ramo para a gente trabalhar. É de onde eu tiro o pão de cada dia, para levar o sustento para a minha família. Com o apoio do governo, a gente assiste palestra e faz curso de tricicleiro”, disse.

O presidente da ATTP, Rafael Gonçalves Carneiro, conta entusiasmado sobre as oportunidades que os tricicleiros encontram para obter uma fonte de renda. “São pessoas humildes, que têm orgulho da sua cultura e conquistam sua fonte de renda mostrando as belezas da nossa ilha”, diz Alex.