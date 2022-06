Indigenista desaparecido treinava índios para monitorar região com drones

Nesta quarta-feira (8), um homem foi preso por possível envolvimento no sumiço da dupla. O suspeito tem histórico de ameaçar índios no local e fez nova intimidação a um grupo de nativos que ajuda nas buscas pelo indigenista e o servidor da Funai.

O apoio aos indígenas e as denúncias das atrocidades cometidas na região eram motivos de ameaças constantes ao indigenista e podem estar ligados ao desaparecimento dele e do companheiro de trabalho, o jornalista Phillips que estava escrevendo um livro sobre a situação.

Segundo o canal BBC News, Bruno é coordenador do projeto Monitoramento Ambiental e Territorial da Terra Indígena do Vale do Javari que ensina os nativos a fazerem a segurança da área por meio do uso de mapas, aparelhos de radiofonia, drones, computadores e outros equipamentos.

Manaus/AM – O servidor da Funai, Bruno Cunha de Araújo, que está desaparecido junto com o jornalista britânico Dom Phillips, estava treinando indígenas para monitorarem seu território com uso de drones.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.