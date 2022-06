Justiça Federal determina reforços em buscas pelo indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Manaus/AM - A Justiça Federal determinou, nesta quarta-feira (8), que o Governo Federal efetive imediatamente a viabilização de reforços para auxiliar no resgate do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, que estão desaparecidos desde domingo (05) ao viajarem entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.

A decisão é da juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas e atende o pedido da Defensoria Pública da União (DPU) e da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) que cobraram o uso de helicópteros, embarcações e equipes de buscas da Polícia Federal, das Forças de Segurança ou das Forças Armadas (Comando Militar da Amazônia). O pedido foi realizado na última segunda-feira (6) e aconteceu no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF).

“Após a petição, determinei que as requeridas, por meio das equipes da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari (FUNAI), com as parcerias já autorizadas nos autos, mantenham a continuidade da proteção e fiscalização dos territórios indígenas na região, de modo a evitar potencial genocídio aos povos do Vale do Javari e região”, também relatou a juíza na decisão.

De acordo com informações apuradas pela Univaja e pela DPU, até segunda (6), não houve buscas com helicópteros. "É fundamental ressaltar que a região do Vale do Javari é gigantesca (8.544.000 hectares) de modo que se impõe que as equipes de buscas sejam imediatamente reforçadas não apenas em número de efetivo de pessoal, mas também com a disponibilização de barcos e helicópteros", destacou o pedido.

A Defensoria e a Univaja também ressaltam no pedido que o indigenista Bruno Araújo Pereira participou do Plano de Proteção Territorial da Terra Indígena Vale Do Javari. Portanto, considerando todas as peculiaridades, riscos e urgência do caso, as instituições reconhecem que o desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e de Dom Philips está no contexto trágico existente de ausência de políticas públicas efetivas para a proteção de terras indígenas no Brasil.

Ministro da Defesa nega atraso nas buscas por indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Especialistas em ambiente de selva atuam em buscas a indigenista e jornalista desaparecidos

Polícia não encontra vestígios de sequestro de jornalista e indigenista e buscas continuam

PF diz ter esperança de encontrar indigenista e jornalista vivos, mas não descarta homicídio

Jornalista do The Guardian e indigenista desaparecem em viagem ao Amazonas

Indigenista da Funai e jornalista sofreram ameaças dias antes do desaparecimento no Amazonas

O que se sabe sobre o desaparecimento de indigenista e jornalista do The Guardian no Amazonas

PF é acionada para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Saiba quem são Bruno Pereira e Dom Philips, desaparecidos em Atalaia do Norte

Reforço policial é enviado para buscas de jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte

MPF acompanha caso de desaparecimento de indigenista e jornalista em Atalaia do Norte

Marinha participará das buscas por jornalista do The Guardian e indigenista em Atalaia do Norte

Esposa de jornalista desaparecido em Atalaia do Norte apela por ajuda

PF prende dois suspeitos de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista britânico desaparecidos são retomadas no Amazonas

Força-tarefa da SSP embarca para Atalaia do Norte em busca dos desaparecidos

Indigenista da Funai mandou áudio antes de desaparecer: ‘chego dia 6’

Família do indigenista Bruno Pereira relata sentimento de angústia e faz apelo

Univaja diz que 60 pessoas fazem buscas em trajeto onde jornalista e indigenista deveriam passar

Exército faz buscas por jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte; vídeo

Polícia ouve 1º suspeito de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Extremamente arriscada', afirma ex-presidente da Funai sobre viagem de indigenista e jornalista à Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista desaparecidos são intensificadas em Atalaia do Norte

'Vamos achar para acertar as contas', diz bilhete com ameaça a indigenista

Indigenista desaparecido treinava índios para monitorar região com drones

Justiça determina que União reforce buscas por indigenista e jornalista no Amazonas

Suspeito estava com munições e foi visto atrás de barco de indigenista e jornalista desaparecidos