Exército faz buscas por jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte; vídeo

Manaus/AM - O Comando Militar da Amazônia foi acionado para apoiar as buscas pelo servidor da FUNAI, indigenista Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do The Guardian, que desapareceram no último domingo no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, perto da fronteira com o Peru.

A 16º Brigada de Infantaria de Selva mobilizou equipes de especialistas em operações na selva, estão empreendendo operações de buscas nos meios terrestre e fluvial.

#Resgate Embarque da tropa do Comando de Fronteira Solimões/ 8º Batalhão de Infantaria de Selva, no início da manhã desta terça-feira, em Tabatinga-AM, com destino a Atalaia do Norte. pic.twitter.com/ZZ09KIhLvV — Comando Militar da Amazônia (@cma_exercito) June 7, 2022

O 4º Batalhão de Aviação do Exército também enviou, na tarde desta terça-feira (7), um helicóptero Jaguar H225M de Manaus para Tabatinga, em apoio ao deslocamento de agentes da Polícia Federal. A aeronave agrega mobilidade às equipes interagências na área de operações.

#Resgate Militares do Exército realizam buscas na cidade de Atalaia do Norte - AM pic.twitter.com/U2LjB8gd9c — Comando Militar da Amazônia (@cma_exercito) June 7, 2022

