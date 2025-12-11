   Compartilhe este texto
Nilton Lins

O brilho da Estrela


Por Raimundo de Holanda

11/12/2025 18h38 — em
Bastidores da Política


  • A menina que tomei em meus braços há 23 anos agora é do mundo e o mundo se regozijirá com ela. Porque é uma Estrela...

Foi difícil chegar a outra margem do rio. Mas chegamos. Ela estava comigo todo esse tempo de travessia. Naufragamos algumas vezes, mas insisti. No outro lado, sabia eu, havia esperança, havia luz e caminhos ainda mais difíceis de percorrer. 

Até aquele momento eu estava com ela, seu guarda-costas, seu protetor. Mas e depois?  Essa pergunta me angustiava, porque ela teria que caminhar sozinha, enfrentando o demônio  que há nos outros e também em nós.

Mas o fato de ter concluído a travessia me deixava feliz. Foi uma longa jornada.

O que posso e devo dizer a ela é que o aforismo "errar é humano" - muito usado para justificar nossas falhas - não se aplica mais a ela. 

Como médica, vidas importam mais ainda, vidas de outros em suas mãos não permitem erros.

A menina que tomei em meus braços há 23 anos agora é do mundo e o mundo se regozijirá com ela. Porque é uma Estrela. A mesma que trago em minhas mãos como símbolo de luz.

Parabéns filha.

Estrela é formada pela Universidade Nilton Lins, uma das melhores, se não a melhor instituição de ensino superior do Amazonas.

Siga-nos no

ASSUNTOS: Estrela, Médica, Uninilton Lins

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.

+ Bastidores da Política





Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!