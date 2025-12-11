   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Motociclista tem pernas esmagadas após colisão com ônibus em Manaus; imagem forte

Por Portal Do Holanda

11/12/2025 17h31 — em
Amazonas


Foto: divulgação

Manaus/Am- Um grave acidente de trânsito resultou em um homem com as pernas esmagadas, na manhã desta quinta-feira (11), no bairro Novo Israel, Zona orte de Manaus. A colisão envolveu uma motocicleta e um ônibus da linha 550, na Avenida das Oliveiras.

De acordo com informações da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu quando o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem indevida e acabou colidindo com o coletivo. Tanto a vítima quanto a motocicleta foram parar debaixo do ônibus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para o local e atuaram no resgate, retirando o homem de debaixo do veículo. Após o trabalho dos bombeiros, a vítima, que sofreu esmagamento das pernas, foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde.

O estado de saúde atual do motociclista não foi divulgado. 

