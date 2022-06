Buscas por indigenista e jornalista desaparecidos são intensificadas em Atalaia do Norte

Manaus/AM - As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e Uduanada jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte, interior do Amazonas, foram intensificadas https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/buscas-por-indigenista-e-jornalista-desaparecidos-sao-intensificadas-em-atalaia-do-norte. A informação foi divulgada, em nota, pelo Ministério da Defesa.

''A Marinha do Brasil enviou ao local uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania Fluvial de Tabatinga. Ainda na segunda-feira (06), com o auxílio de uma lancha, os militares percorreram os rios Javari, Itaquaí e Ituí, no interior do estado. Nesta terça-feira (07), somando-se aos esforços, a Marinha empregou um helicóptero, embarcações e uma moto aquática", diz trecho da nota.

Cerca de 150 militares especialistas em operações em ambiente de selva, que conhecem o terreno onde se desenvolvem as buscas. Além disso, a Força Terrestre apoiará a Polícia Federal com o emprego de um helicóptero, agregando mobilidade às ações interagências.

