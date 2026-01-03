Nasce filho do prefeito David Almeida e Izabelle Fontenelle





Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o nascimento do primeiro filho com a esposa, Izabelle Fontenelle, neste sábado (3).

David compartilhou uma foto com o filho nos braços acompanhada de uma mensagem bíblica.

"David Benedito nasceu. Hoje se manifesta na terra aquilo que o Senhor já havia escrito no céu. Declaramos que ele é herança, flecha afiada nas mãos do Senhor, separado desde o ventre para cumprir propósitos eternos. “Todos os dias determinados para ele foram escritos no Teu livroantes de qualquer deles existir. (Salmos 139:16)"

Consagramos David Benedito ao Senhor. Que seus passos sejam guardados, que sua voz anuncie a verdade, que suas mãos sejam instrumento de bênção e que o temor do Senhor o acompanhe por todos os seus dias. A promessa se cumpriu. O milagre nasceu. E a fidelidade de Deus permanece para sempre.”, escreveu o prefeito em sua rede social.