   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Nasce filho do prefeito David Almeida e Izabelle Fontenelle

Por Portal Do Holanda

03/01/2026 15h20 — em
Amazonas


Foto: Reprodução Instagram

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o nascimento do primeiro filho com a esposa, Izabelle Fontenelle, neste sábado (3).

David compartilhou uma foto com o filho nos braços acompanhada de uma mensagem bíblica.

"David Benedito nasceu. Hoje se manifesta na terra aquilo que o Senhor já havia escrito no céu. Declaramos que ele é herança, flecha afiada nas mãos do Senhor, separado desde o ventre para cumprir propósitos eternos. “Todos os dias determinados para ele foram escritos no Teu livroantes de qualquer deles existir. (Salmos 139:16)"

Foto: Reprodução Instagram

Consagramos David Benedito ao Senhor. Que seus passos sejam guardados, que sua voz anuncie a verdade, que suas mãos sejam instrumento de bênção e que o temor do Senhor o acompanhe por todos os seus dias. A promessa se cumpriu. O milagre nasceu. E a fidelidade de Deus permanece para sempre.”, escreveu o prefeito em sua rede social.

Bastidores da Política - Um paralelo entre o caso da Venezuela e o Amazonas Bastidores da Política
Um paralelo entre o caso da Venezuela e o Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

03/01/2026

Corpo de empresário desaparecido em rio é encontrado no Amazonas

Foto: Divulgação

03/01/2026

Carnaval 2026: confira as bandas e blocos já confirmados em Manaus

Rosinaldo Bual, do Agir - Foto: Divulgação

03/01/2026

Gabinete de vereador afastado por 'rachadinha' passa a ter gestora interina na CMM

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

03/01/2026

Mais de 17 mil atendimentos em feriados marcam atuação da saúde no Amazonas

02/01/2026

Trabalhadores da orla do Amarelinho terão novo local após incêndio nesta sexta

Foto: Divulgação / UEA

02/01/2026

UEA abre 306 vagas para curso pré-vestibular em Manaus

Foto: Divulgação

02/01/2026

FVS recomenda revisão da caderneta de saúde para evitar doenças em viagens

Foto: Reprodução

02/01/2026

Homem confessa ter abusado de cadela e acaba preso após vídeos de nudez vazarem na web

Foto: Agência Brasil

02/01/2026

Abertas as inscrições para CNH Social no Amazonas; saiba como garantir vaga

Foto: TCE-PR

02/01/2026

Novos radares de fiscalização começam operar em fevereiro em Manaus

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

02/01/2026

Amazonas reduz IPVA, isenta motos e abre inscrições para CNH gratuita

Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade

02/01/2026

Lei da Aleam monitora acidentes com crianças e adolescentes durante férias escolares; entenda

Foto: Reprodução

02/01/2026

Vestibular aberto: Nilton Lins lança graduação inédita em música popular em Manaus

A equipe foi eleita pela Chapa 02 - Foto: Reprodução

02/01/2026

Nova diretoria do CRO-AM toma posse e inicia novo ciclo de gestão

Foto: Divulgação Sejel

02/01/2026

Vila Olímpica abre 2026 com atividades esportivas gratuitas; confira

Vítima trajava bermuda e camisa vermelha - Foto: Reprodução LCJ

02/01/2026

Homem morre ao ser atropelado enquanto caminhava na AM-010

02/01/2026

Médica do caso Benício troca de advogado; nova defesa afirma conduta correta

Casa da vítima - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

02/01/2026

Mãe sente odor forte e encontra filho morto em cima da cama no Petrópolis

02/01/2026

Briga entre mulheres após saída de flutuante viraliza em Manaus; veja vídeo

Dinheiro apreendido - Foto: Divulgação

02/01/2026

Suspeito de desviar verba federal é preso ao sair de banco com quase R$ 1 milhão em Manaus

Foto: Reprodução Instagram

02/01/2026

Fenômeno do TikTok, Camila Pudim é confirmada no Encontro Manauara de Marketing Digital

Praia da Lua, perto de Manaus - Foto: Divulgação/Amazonastur

02/01/2026

O que fazer nas férias no Amazonas: veja opções de passeios entre natureza e cultura

02/01/2026

PC se manifesta após investigadora ser flagrada discriminando casal homossexual em Manaus

Foto: Divulgação

02/01/2026

Motociclista bêbado tem perna esfacelada ao colidir com ônibus em Manaus

02/01/2026

Ao vivo: Saiba o que foi notícia nas últimas horas em Manaus e no mundo

Caramelo deve passar por cirurgia hoje - Foto: Divulgação

02/01/2026

Cadela mutilada por catolé está em estado grave e passará por cirurgia hoje

Foto: Divulgação

01/01/2026

Gol suspende voo direto entre Manaus e Bogotá a partir de fevereiro de 2026

Foto: Reprodução

01/01/2026

Cerca de 26 pessoas foram atendidas pela Semsa durante Réveillon em Manaus

Foto: Reprodução

01/01/2026

Amazonas passa a ter IPVA mais barato do Brasil com redução de 50%


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!