Mulher de Dom Phillips diz que corpos de jornalista e indigenista foram encontrados

Ontem, a Polícia Federal confirmou que encontrou os pertences dos desaparecidos que estavam amarrados em uma árvore na área de igapó próximo a casa do suspeito do crime, Amarildo da Costa de Oliveira, que está preso desde a semana passada.

Segundo o GloboNews, Alessandra informou que soube do encontro dos corpos através da embaixada britânica e que a Polícia Federal entrou em contato com ela minutos depois confirmando ter encontrado dois corpos, mas que a identificação só seria possível após perícia. Até o momento a PF não falou oficialmente sobre o encontro dos corpos e nem deu detalhes de onde e em que situações os cadaveres foram achados.

A mulher de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, informou que os corpos do jornalista e do indigenista, Bruno Pereira, foram encontrados. As autoridades ainda não confirmaram a informação divulgada por Alessandra.

