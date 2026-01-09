Amazonas ganha mais uma usina de oxigênio





Manaus/AM- Nesta sexta-feira (09), o município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, recebeu uma Usina de Oxigênio, garantindo autossuficiência no fornecimento do insumo para a rede pública local.

O equipamento será instalado no Hospital Irmã Edwiges Maria Sikorska, unidade que atende não apenas a sede do município, mas também comunidades ribeirinhas e indígenas da região.

Com capacidade de produção de 10 metros cúbicos por minuto, a nova usina está dimensionada para atender toda a demanda local, que inclui:

Hospital Municipal: Suporte para os 20 leitos de internação.

Atenção Básica: Abastecimento de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo a unidade fluvial.

População Beneficiada: Mais de 14 mil moradores da região.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destacou que a produção local de oxigênio é fundamental para salvar vidas em regiões de difícil acesso. Segundo a secretária, a medida reduz a dependência de cilindros transportados da capital e, consequentemente, diminui a necessidade de transferências de pacientes em estado grave.

“Com o oxigênio produzido no local, o hospital ganha agilidade para tratar casos críticos, como insuficiências respiratórias, complicações neonatais e crises asmáticas, sem a necessidade de deslocamentos arriscados para Manaus”, explicou Maksoud.

A entrega faz parte de um cronograma de modernização da infraestrutura de saúde no Amazonas. Ao instalar usinas próprias nos municípios mais distantes, o governo estadual busca descentralizar o atendimento de média complexidade, oferecendo segurança clínica e maior conforto para as famílias, que agora podem receber tratamento adequado em sua própria cidade.