Amazonense diz que "amigo" resgatado no Pico Paraná mente e promete "expor tudo"





A amazonense Thayane Smith, envolvida no caso do desaparecimento no Pico Paraná, voltou a se pronunciar publicamente nesta sexta-feira (23), poucas horas depois de Roberto Freitas, conhecido como Betinho, ganhar nova projeção nacional ao ser anunciado como garoto-propaganda de uma campanha da HBO. Betinho já havia participado recentemente de uma ação publicitária de uma rede de fast-food, o que reacendeu o debate sobre o episódio que mobilizou o país no início de janeiro.

Em uma sequência de mensagens publicadas em seu perfil, Thayane afirmou que pretende apresentar sua versão dos fatos e revelou que “escondeu coisas” para não prejudicar o colega. “Eu cansei já desse teatro, ele tá mentindo tanto… tenho prints, fotos de coisinhas que mandaram eu jogar no lixo pra não prejudicar tal pessoa”, escreveu. Ela também disse que “tem muita coisa pra falar que a televisão cortou” e avisou: “Aguardem”.

A jovem afirmou ainda que pretende usar vídeos para expor o que, segundo ela, foi omitido. “Irei fazer reels falando tudo o que ele esconde que eu não falei na televisão”, declarou. Thayane destacou que Betinho já teve espaço para apresentar sua versão em entrevistas e que agora será a vez dela: “Sim, ele já deu a entrevista dele, falou a versão dele, agora vai vir a outra versão que tô escondendo pra não prejudicar ele, mas ele tá me prejudicando e se achando um alfa”.

Em outro trecho, Thayane afirmou que aguarda o andamento do procedimento conduzido pelo Ministério Público antes de divulgar novos materiais, mas garantiu ter provas guardadas. “Me aguardem… estamos só esperando o resultado desse processo do MP… tenho umas coisinhas, prints, fotos e provas aqui guardadinhas só esperando um deslize pra acabar com essa farsa toda de bom mocinho sonso”, escreveu. Até o momento, no entanto, ela não apresentou publicamente os conteúdos mencionados, e o caso segue sob apuração das autoridades.