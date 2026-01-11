Jovem que se perdeu no Pico Paraná reencontra amiga amazonense pela 1ª vez





Após cinco dias perdido na Serra do Mar, no Paraná, Roberto Farias, de 19 anos, finalmente se reencontrou com Thayane Smith, amiga amazonense com quem havia iniciado uma trilha no Pico Paraná. O encontro, que aconteceu em uma praça de Curitiba, marcou o primeiro contato dos dois desde o susto na montanha, onde Roberto enfrentou dificuldades extremas para sobreviver. O reencontro foi promovido pelo Fantástico.

O jovem saiu de casa no dia 31 de dezembro com o objetivo de assistir ao primeiro amanhecer de 2026 do ponto mais alto do Sul do Brasil, acompanhado de Thayane. A aventura terminou em tensão quando Roberto passou mal na descida, se separou da amiga e acabou se perdendo em um trecho de difícil acesso, sem bota, sem óculos e com pouca comida.

Durante os dias em que esteve perdido, Roberto percorreu mais de 20 quilômetros entre pedras e cachoeiras, utilizando seus conhecimentos básicos de primeiros socorros e mantendo a calma. Ele foi finalmente encontrado em uma fazenda por funcionários locais, que registraram o momento em que o jovem, exausto mas ileso, recebeu ajuda.

O reencontro com Thayane foi carregado de emoção e pedidos de desculpa. “Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso ia acontecer”, disse a amiga. Roberto respondeu, destacando a importância do momento: “Foi um belo nascer do sol de 2026… Eu confiei em você. Se cuida, Deus te abençoe muito”. Apesar da reconciliação, os dois decidiram seguir caminhos diferentes.

O caso reforça alertas sobre segurança em trilhas de alta montanha. Segundo o Instituto Água e Terra, o acesso ao Pico Paraná deve ocorrer dentro do horário permitido e apenas por vias legais. Para os bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), manter-se em local seguro e aguardar socorro é a orientação principal em situações de risco, reforçando a necessidade de preparo e cautela em aventuras na natureza.