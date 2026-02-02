   Compartilhe este texto
Nilton Lins

INSS retoma atendimento presencial após 4 dias de serviço suspenso

Por Portal Do Holanda

02/02/2026 13h21 — em
Brasil


Foto: Divulgação/INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira (2) o atendimento presencial nas agências de todo o país, após a suspensão temporária dos serviços para modernização dos sistemas. A paralisação havia começado na última semana e, segundo o governo federal, foi necessária para atualizar a estrutura tecnológica diante de instabilidades recentes e de um volume considerado atípico de acessos às plataformas do órgão.

Também voltaram a funcionar o site e o aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135. O governo, no entanto, alertou que o grande número de usuários tentando acessar os serviços pode provocar lentidão nos próximos dias, principalmente nas funcionalidades que exigem biometria. O simulador de aposentadoria segue indisponível e a previsão é de que seja restabelecido nos próximos dias.

De acordo com a Dataprev, responsável pela tecnologia do INSS, o sistema registrou picos superiores a 10 milhões de acessos em dois dias consecutivos, número bem acima da média diária de cerca de 3,5 milhões. Entre os fatores apontados para a sobrecarga estão o aumento do salário mínimo, que elevou a busca por informações sobre crédito consignado, além de desbloqueios de benefícios que passaram a exigir validação biométrica.

O INSS informou que segurados que tiveram perícias e agendamentos cancelados durante o período de suspensão terão prioridade no reagendamento. O órgão também prevê mutirões de atendimento e garantiu o reencaixe em novos horários para reduzir os impactos. Em nota, o instituto afirmou que a modernização busca ampliar a segurança e a estabilidade dos sistemas, evitando novas falhas no atendimento digital.

Bastidores da Política - 'Violência' no parto ou medida para salvar vidas? Bastidores da Política
'Violência' no parto ou medida para salvar vidas?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

02/02/2026

Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de erro no aplicativo do banco

Piloto Pedro Turra - Foto: Divulgação

02/02/2026

Piloto é preso por agredir e deixar adolescente em coma após briga por chiclete no DF

Empresa reclama que notícias negativas abalaram a empresa- Foto: Reprodução X

02/02/2026

Grupo Fictor pede recuperação judicial após tentativa frustrada de comprar o Banco Master

Foto: Reprodução/Fantástico

02/02/2026

Pai de adolescente envolvido no caso do cão 'Orelha' quebra silêncio: "Se fez, tem que responder"

Sistema fica mais seguro - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

02/02/2026

Novas regras do PIX entram em vigor hoje; conheça as novas ferramentas

Foto: Reprodução/Youtube

02/02/2026

Marçal é condenado a indenizar Boulos em R$ 100 mil por acusação falsa de cocaína

Foto: Reprodução/TV Globo

02/02/2026

Laudo reforça crueldade e derruba versão de acidente na morte do cão 'Orelha'

Orelha foi torturado - Foto: Divulgação

02/02/2026

Reviravolta: Adolescente deixa de ser suspeito e vira testemunha no caso do cão 'Orelha'

Daiane em seus últimos momentos de vida - Foto: Divulgação

02/02/2026

Corretora morta por síndico levou tiro na cabeça; revela perícia

Frente do carro ficou destruída - Foto: Divulgação PRF

02/02/2026

Cinco pessoas morrem em acidente entre carro e carreta em Goiás

Foto: Agência Brasil

01/02/2026

PIS/Pasep 2026: pagamentos começam este mês

Câmara dos Deputados - Foto: Divulgação

01/02/2026

Eleições 2026 terão idade mínima para candidatos; confira

Manifestação por Orelha - Foto: Divulgação

01/02/2026

Manifestações pelo Brasil pedem justiça por cão Orelha

Foto: Abraão Lincoln e Silas Câmara / Reprodução/Facebook

01/02/2026

Silas Câmara entra na mira da CPI do INSS; ex-mulher é pivô das denúncias

Foto: Agência Brasil

01/02/2026

MEC abre consulta de vagas para o Fies 2026; inscrições começam na terça

Foto: Policia Civil/Divulgação

31/01/2026

Homem é preso por agredir e empurrar esposa de carro em movimento no RS

Foto: Reprodução

31/01/2026

Após visitar Bolsonaro, Carlos culpa Cid por "famílias destruídas"

Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, nos braços de familiares logo após ser encontrada, depois de passar três dias desaparecida em Jeceaba — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

31/01/2026

Criança autista não verbal é encontrada após três dias desaparecida em mata de MG

Foto: Reprodução

31/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

Foto: Divulgação/STF

31/01/2026

Fux é diagnosticado com pneumonia e pode faltar à abertura do ano do STF

Foto: Reprodução

31/01/2026

Confira resultado do concurso 2967 da Mega-Sena

Foto: Reprodução/Instagram

31/01/2026

Homem se irrita com latidos de cão comunitário e atira 10 vezes contra ele em SP

Foto: Arquivo/Agência Brasil

31/01/2026

Anatel altera regras e chamadas de longa distância podem ficar mais baratas no Amazonas

Foto: Agência Brasil

31/01/2026

CPF vira número único do SUS: entenda o que muda no seu atendimento

Foto: Agência Brasil

31/01/2026

Empreendedores têm até este sábado para aderir ao Simples Nacional

Foto: Agência Brasil

31/01/2026

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 115 milhões neste sábado

Foto: Reprodução/Freepik

31/01/2026

Fevereiro começa quente no Brasil; confira previsão

Foto: Reprodução/Redes Socias

30/01/2026

Cachorro resgatado após ser enterrado vivo no RS morre em clínica veterinária


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!