INSS retoma atendimento presencial após 4 dias de serviço suspenso





O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira (2) o atendimento presencial nas agências de todo o país, após a suspensão temporária dos serviços para modernização dos sistemas. A paralisação havia começado na última semana e, segundo o governo federal, foi necessária para atualizar a estrutura tecnológica diante de instabilidades recentes e de um volume considerado atípico de acessos às plataformas do órgão.

Também voltaram a funcionar o site e o aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135. O governo, no entanto, alertou que o grande número de usuários tentando acessar os serviços pode provocar lentidão nos próximos dias, principalmente nas funcionalidades que exigem biometria. O simulador de aposentadoria segue indisponível e a previsão é de que seja restabelecido nos próximos dias.

De acordo com a Dataprev, responsável pela tecnologia do INSS, o sistema registrou picos superiores a 10 milhões de acessos em dois dias consecutivos, número bem acima da média diária de cerca de 3,5 milhões. Entre os fatores apontados para a sobrecarga estão o aumento do salário mínimo, que elevou a busca por informações sobre crédito consignado, além de desbloqueios de benefícios que passaram a exigir validação biométrica.

O INSS informou que segurados que tiveram perícias e agendamentos cancelados durante o período de suspensão terão prioridade no reagendamento. O órgão também prevê mutirões de atendimento e garantiu o reencaixe em novos horários para reduzir os impactos. Em nota, o instituto afirmou que a modernização busca ampliar a segurança e a estabilidade dos sistemas, evitando novas falhas no atendimento digital.