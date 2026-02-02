Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de erro no aplicativo do banco





O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira (2), segundo relatos de usuários nas redes sociais. Clientes afirmam que enfrentaram dificuldades para acessar a plataforma digital do banco, com falhas principalmente no login e na realização de operações básicas.

Dados do site de monitoramento DownDetector indicam que o pico de reclamações começou por volta das 12h30. O gráfico da plataforma mostra aumento repentino nas notificações de erro, sinalizando possível problema generalizado nos serviços digitais da instituição financeira.

Até a última atualização desta reportagem, o Bradesco ainda não havia divulgado posicionamento oficial sobre a causa da instabilidade nem previsão para normalização completa dos serviços. A situação afetou principalmente o uso do aplicativo móvel, principal canal de atendimento digital do banco.

Casos de indisponibilidade em apps bancários costumam gerar grande volume de queixas, já que muitos clientes dependem do serviço para transferências, pagamentos e consultas em tempo real. A reportagem segue acompanhando o caso e será atualizada assim que houver novas informações.