Bebê de 1 ano morre afogado em festa do próprio aniversário em SP





Uma criança de 1 ano morreu após se afogar em uma piscina durante a festa de comemoração do próprio aniversário, realizada em uma chácara no bairro Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos (SP), na noite de sábado (7). A vítima foi identificada como Noah Gabriel da Silva Guimarães. Ele foi socorrido pelo Samu com apoio do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu e morreu na unidade.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados enquanto faziam patrulhamento e encontraram cerca de 10 pessoas no local. Testemunhas informaram que Noah foi encontrado boiando na piscina e que a cunhada do pai conseguiu retirá-lo da água. Uma convidada iniciou manobras de reanimação até a chegada do atendimento médico.

Ainda de acordo com o registro policial, o toldo do salão da festa teria sido abaixado devido à chuva forte, o que impediu que os convidados vissem a piscina. Não havia câmeras de monitoramento no local. Os pais da criança, em estado de choque, relataram que Noah saiu do colo do pai enquanto a mãe desmontava a mesa de enfeites e teria ido em direção à piscina.

O caso foi registrado como morte suspeita e acidental e está sendo investigado pela Polícia Civil. A perícia foi requisitada no local e o corpo passou por exame necroscópico no IML. O velório de Noah começou às 13h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, com sepultamento previsto para às 17h.