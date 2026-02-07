Confira resultado do concurso 2970 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
07/02/2026 20:03:52
07/02/2026 20h03 — em
Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (7), o sorteio do concurso da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 40.111.823,35 para quem acertar as seis dezenas.
Confira os números sorteados: 22-32-37-41-42-59.
Até o momento, a Caixa ainda não divulgou o rateio detalhado, que confirmará se houve ganhadores da sena ou se o prêmio acumulou para o próximo concurso. Além da faixa principal, milhares de apostadores aguardam o resultado das premiações para a Quina (cinco acertos) e a Quadra (quatro acertos).
Bastidores da Política
O jeitinho que flexibiliza a política ambiental na Amazônia - BR 319 nunca mais
O jeitinho que flexibiliza a política ambiental na Amazônia - BR 319 nunca mais
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Brasil