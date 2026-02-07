   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Confira resultado do concurso 2970 da Mega-Sena

Por Portal Do Holanda

07/02/2026 20h03 — em
Brasil


Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (7), o sorteio do concurso  da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 40.111.823,35 para quem acertar as seis dezenas.

Confira os números sorteados: 22-32-37-41-42-59.

Até o momento, a Caixa ainda não divulgou o rateio detalhado, que confirmará se houve ganhadores da sena ou se o prêmio acumulou para o próximo concurso. Além da faixa principal, milhares de apostadores aguardam o resultado das premiações para a Quina (cinco acertos) e a Quadra (quatro acertos).

 

