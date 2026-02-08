   Compartilhe este texto
Prédio desmorona no Rio de Janeiro; quatro são resgatados com vida

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 18h28 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Um prédio desabou na tarde deste domingo (8) no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate de possíveis vítimas. O acidente aconteceu na Rua Visconde de Itabaiana, e os trabalhos começaram por volta das 17h40. Quartéis de Benfica, Méier e Vila Isabel foram acionados para reforçar a operação.

Segundo os bombeiros, ao menos quatro pessoas adultas foram resgatadas com vida dos escombros. Uma delas precisou ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece internada. Há ainda relatos de que uma mulher e dois cães podem estar soterrados, informação que ainda é apurada pelas equipes no local.

Cerca de 40 militares participam da ação, incluindo integrantes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e do Grupamento de Operações Especiais (GOEsp). Além das buscas por vítimas, os bombeiros e a Defesa Civil também realizam avaliação da estrutura ao redor para evitar novos desabamentos e garantir a segurança das equipes.

O desabamento ocorre em meio a um fim de semana de chuva intensa na cidade do Rio. De acordo com o Centro de Operações, várias regiões registraram pancadas fortes ao longo do dia, e o município está em estágio 2 de atenção desde sábado. As causas do desabamento ainda serão investigadas.

