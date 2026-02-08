Prédio desmorona no Rio de Janeiro; quatro são resgatados com vida





Um prédio desabou na tarde deste domingo (8) no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate de possíveis vítimas. O acidente aconteceu na Rua Visconde de Itabaiana, e os trabalhos começaram por volta das 17h40. Quartéis de Benfica, Méier e Vila Isabel foram acionados para reforçar a operação.

Segundo os bombeiros, ao menos quatro pessoas adultas foram resgatadas com vida dos escombros. Uma delas precisou ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece internada. Há ainda relatos de que uma mulher e dois cães podem estar soterrados, informação que ainda é apurada pelas equipes no local.

Cerca de 40 militares participam da ação, incluindo integrantes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e do Grupamento de Operações Especiais (GOEsp). Além das buscas por vítimas, os bombeiros e a Defesa Civil também realizam avaliação da estrutura ao redor para evitar novos desabamentos e garantir a segurança das equipes.

O desabamento ocorre em meio a um fim de semana de chuva intensa na cidade do Rio. De acordo com o Centro de Operações, várias regiões registraram pancadas fortes ao longo do dia, e o município está em estágio 2 de atenção desde sábado. As causas do desabamento ainda serão investigadas.