Lula parabeniza novo presidente de Portugal e celebra "vitória expressiva"





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste domingo (8) para parabenizar António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais de Portugal. Em sua publicação, Lula destacou que a eleição ocorreu de forma pacífica e reforçou a importância do resultado para a democracia europeia. “Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo”, afirmou o presidente brasileiro.

Lula também destacou a relação histórica entre Brasil e Portugal e afirmou que o país continuará trabalhando em parceria com Seguro e com o primeiro-ministro Luís Montenegro. “O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países”, disse o presidente, ressaltando ainda a defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável.

O Partido dos Trabalhadores (PT) também se manifestou sobre o resultado. Em nota assinada pela Executiva Nacional, a sigla classificou o desempenho de Seguro como “expressiva vitória” e afirmou que a escolha do povo português representa a defesa de princípios democráticos e de justiça social. “Ao eleger António José Seguro, o povo português optou, de forma inequívoca, pela defesa dos princípios democráticos e de justiça social”, afirmou o PT.

A ministra de Relações Institucionais, por sua vez, seguiu o mesmo tom e parabenizou o novo presidente em suas redes sociais. “Grande vitória da democracia nas eleições presidenciais em Portugal. Parabéns ao novo presidente António José Seguro, do Partido Socialista, e ao povo português, pelo resultado expressivo contra a candidatura da extrema-direita”, escreveu. Seguro, de 63 anos, venceu o segundo turno contra o candidato de direita André Ventura, e a posse está marcada para 9 de março.