   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Lula parabeniza novo presidente de Portugal e celebra "vitória expressiva"

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 22h37 — em
Brasil


Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste domingo (8) para parabenizar António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais de Portugal. Em sua publicação, Lula destacou que a eleição ocorreu de forma pacífica e reforçou a importância do resultado para a democracia europeia. “Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo”, afirmou o presidente brasileiro.

Lula também destacou a relação histórica entre Brasil e Portugal e afirmou que o país continuará trabalhando em parceria com Seguro e com o primeiro-ministro Luís Montenegro. “O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países”, disse o presidente, ressaltando ainda a defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável.

O Partido dos Trabalhadores (PT) também se manifestou sobre o resultado. Em nota assinada pela Executiva Nacional, a sigla classificou o desempenho de Seguro como “expressiva vitória” e afirmou que a escolha do povo português representa a defesa de princípios democráticos e de justiça social. “Ao eleger António José Seguro, o povo português optou, de forma inequívoca, pela defesa dos princípios democráticos e de justiça social”, afirmou o PT.

A ministra de Relações Institucionais, por sua vez, seguiu o mesmo tom e parabenizou o novo presidente em suas redes sociais. “Grande vitória da democracia nas eleições presidenciais em Portugal. Parabéns ao novo presidente António José Seguro, do Partido Socialista, e ao povo português, pelo resultado expressivo contra a candidatura da extrema-direita”, escreveu. Seguro, de 63 anos, venceu o segundo turno contra o candidato de direita André Ventura, e a posse está marcada para 9 de março.

Bastidores da Política - Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha Bastidores da Política
Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

08/02/2026

Advogada que arriscou a própria vida para salvar vizinhos em incêndio relata ajuda divina

Foto: Reprodução/Redes Socias

08/02/2026

Bebê de 1 ano morre afogado em festa do próprio aniversário em SP

Foto: Arquivo/Agência Brasil

08/02/2026

Acordo Mercosul-UE entra na pauta do Congresso nesta terça-feira

Foto: Reprodução

08/02/2026

Prédio desmorona no Rio de Janeiro; quatro são resgatados com vida

Foto: Reprodução

08/02/2026

Academia onde mulher morreu após aula de natação funcionava sem alvará

Foto: Arquivo/Agência Brasil

08/02/2026

Condenado por tentativa de golpe, Braga Netto pede TV na prisão ao STF

08/02/2026

PM joga mulher no chão e dá tapa no rosto dela em Florianópolis; vídeo

Foto: Reprodução

08/02/2026

Mulher morre após nadar em piscina de academia em SP; polícia investiga

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

08/02/2026

Eleições 2026: apenas nove governadores podem tentar reeleição

Um dos jatinhos vendidos - Foto: Divulgação PF

08/02/2026

Vorcaro se desfez de jatinhos às vésperas de prisão pela PF

Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil

08/02/2026

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões

Rodrigo foi brutalmente agredido - Foto: Reprodução TV Globo

08/02/2026

Adolescente agredido por piloto por causa de chiclete morre no DF

Foto: Reprodução

07/02/2026

Confira resultado do concurso 2970 da Mega-Sena

Foto: Reprodução

07/02/2026

Adolescente suspeito de agredir cão Orelha pode ser impedido de sair do país, diz polícia

07/02/2026

Lula diz ser grato pela "parceria exitosa" do Brasil com a China

07/02/2026

Operários ficam presos em andaime durante chuva no MA; vídeo

Foto: Reprodução

07/02/2026

Suspeito de torturar vítimas com furadeira morre durante operação em SP

Foto: Divulgação /FVS-RCP

07/02/2026

Brasil registra 6 mortes suspeitas por pancreatite associadas a canetas emagrecedoras

Foto: Agência Brasil

06/02/2026

STF decide que caixa dois também pode ser punido como improbidade administrativa

Foto: COB

06/02/2026

Conheça a delegação brasileira que estreia hoje nos Jogos de Inverno

Foto: Agência Brasil

06/02/2026

Alexandre Ramagem presta depoimento ao STF após perda de mandato

Ministro pediu afastamento - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ)

06/02/2026

STJ abre sindicância para investigar ministro Marco Buzzi por suspeita de assédio

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

06/02/2026

PF indica que Bolsonaro recebe cuidados necessários na Papudinha

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

06/02/2026

Foragido nos EUA, Ramagem é interrogado pelo STF por videoconferência

Ministro Marco Buzzi - Foto: Divulgação/Agência Brasil

06/02/2026

Ministro do STJ é suspeito de assédio sexual em Santa Catarina

Diretor-presidente é um dos alvos - Foto: Divulgação PF

06/02/2026

Previdência do Amapá é investigada por investir R$ 400 milhões no Master

Jogo foi feito pela internet - Foto: Divulgação

06/02/2026

Aposta simples leva sozinha prêmio de R$ 141,8 milhões da Mega-Sena

Foto: Divulgação

06/02/2026

Prazo de inscrições do Fies termina nesta sexta-feira

Agostina ainda imitou um macaco durante os xingamentos - Foto: Divulgação

06/02/2026

Argentina tem prisão decretada após chamar funcionários de bar de macacos no RJ


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!