Nilton Lins

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 8h41 — em
Brasil


Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil

A Mega-Sena voltou a acumular após o sorteio do concurso 2.970, realizado neste sábado (7) em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas — 22, 32, 37, 41, 42 e 59 — e o prêmio principal subiu para cerca de R$ 47 milhões, que será disputado no próximo concurso, marcado para terça-feira (10).

Apesar de ninguém ter levado a Sena, houve ganhadores nas demais faixas. 22 apostas acertaram a Quina, cada uma levando R$ 103.128,37, enquanto 1.781 apostas acertaram a Quadra, com prêmio individual de R$ 1.609,63.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta é de R$ 5,00, e o jogador pode escolher de 6 a 20 números no volante.

 

