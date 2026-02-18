   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Alistamento Feminino: Prazo para seleção complementar termina nesta sexta

Por Portal Do Holanda

18/02/2026
Brasil


Foto: Agência Brasil

As jovens de 18 anos selecionadas para o Serviço Militar Inicial Voluntário Feminino entram na reta final do processo de recrutamento. As candidatas devem comparecer às unidades das Forças Armadas até esta sexta-feira (20) para a etapa de seleção complementar.

Esta é a quarta e última fase antes da incorporação oficial. Para consultar o local e o horário exatos da apresentação, a voluntária deve acessar o site oficial do alistamento por meio da plataforma Gov.br.

Nesta etapa, as candidatas passarão por uma avaliação técnica para medir o preparo para a vida militar. O processo inclui:

Exames clínicos detalhados;

Entrevistas complementares;

Análise de preparo físico.

Pela segunda vez na história, mulheres podem ingressar na base das Forças Armadas como recrutas — antes, o acesso era restrito a concursos para sargentos ou oficiais. Em 2025, o interesse foi massivo: cerca de 34 mil mulheres se inscreveram para disputar as 1.467 vagas disponíveis em 2026 (sendo 1.010 para o Exército, 300 para a Força Aérea e 157 para a Marinha).

As selecionadas serão incorporadas em dois períodos: de 2 a 6 de março e de 3 a 7 de agosto. Na Marinha, ingressarão como marinheiro-recruta; no Exército e na Aeronáutica, como soldados, com os mesmos direitos e deveres dos homens.

Diferente das carreiras de Estado, os homens e mulheres incorporados via alistamento não terão estabilidade no serviço militar. O modelo segue o padrão do recrutamento masculino, que em 2025 registrou mais de 1 milhão de alistados obrigatórios.

Bastidores da Política - A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro
A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro

