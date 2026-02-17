   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Líder do CV é capturado após usar documento falso em hospital no CE

Por Portal Do Holanda

17/02/2026 13h20 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Um homem apontado como chefe da facção Comando Vermelho foi preso enquanto recebia medicação em um hospital de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Segundo a polícia, Marlisson Lopes Morais era considerado foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi localizado na última sexta-feira (13), após dar entrada no Hospital Regional do Cariri com crise provocada por pedras nos rins.

De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o suspeito apresentou um documento falso no momento do atendimento, utilizando o nome de outra pessoa com antecedentes criminais. Após receberem informações sobre a possível presença do foragido em unidades de saúde da região, os policiais iniciaram buscas e identificaram o homem. Durante a abordagem, os agentes confirmaram sua verdadeira identidade e o vínculo com a organização criminosa, além de antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma e tráfico.

Além do cumprimento do mandado de prisão, com pena de 8 anos e 9 meses por tráfico, Marlisson também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. O celular dele foi apreendido para investigação, e o suspeito permaneceu sob escolta policial no hospital, onde aguardava procedimento cirúrgico. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e foi informado das acusações no local.

Durante audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, destacando o risco à ordem pública. “A sua permanência fora da prisão afetará a segurança dos cidadãos, diante da probabilidade de continuidade das práticas criminosas”, afirma trecho da decisão judicial. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido, que poderá auxiliar nas investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região.

Bastidores da Política - O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros Bastidores da Política
O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Carnavalesco André Rodrigues - Foto: Reprodução TV Globo

17/02/2026

Carnavalesco deixa a Portela após caos em desfile e ataques à filha de 4 meses

17/02/2026

Tripulação se joga no mar após colisão entre navio e balsas em Santos; vídeo

Escola conquistou lugar no Grupo Especial 2027- Foto: Henrique Woody/Liga-SP

17/02/2026

Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e promete espetáculo em 2027

Carnaval terá resultado hoje - Foto: Divulgação

17/02/2026

Escola campeã do Carnaval de São Paulo será conhecida hoje

Números de caso saltaram - Foto: Divulgação

17/02/2026

Ansiedade, depressão e Burnout lideram causas de afastamentos no Brasil

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Gustavo Moreno/STF

17/02/2026

PF cumpre mandados contra suspeitos de vazar dados da Receita de ministros

Juliana Paes voltou à Sapucaí - Foto: Reprodução TV Globo

17/02/2026

Viradouro e Beija-Flor brilham na Sapucaí com emoção e presença de famosas

Foto: Agência Brasil

16/02/2026

Jair Bolsonaro sofre mal-estar na Papuda e passa por atendimento médico

Foto: Reprodução/Redes Sociais

16/02/2026

Moraes autoriza visita de aliado e abre agenda política de Bolsonaro na prisão

Foto: Agência Brasil

16/02/2026

MEC abre inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 nesta terça-feira

Foto: Reprodução

16/02/2026

Homem atropela ex e dirige com vítima no capô no Paraná

16/02/2026

Lobisomem gigante controlado por artistas de Parintins surpreende Sapucaí; vídeo

Ônibus saiu da pista e tombou - Foto: Divulgação/Bombeiros

16/02/2026

Seis trabalhadores morrem e 45 ficam feridos após ônibus tombar na BR-153

App apresenta falhas - Foto: Divulgação

16/02/2026

X fora do ar: usuários relatam apagão global na rede social

Valores já estão disponíveis - Foto: Pixabay

16/02/2026

Pagamento do Abono PIS/Pasep começa nesta segunda-feira

A Mangueira fez clones de Ney - Foto: Reprodução TV Globo

16/02/2026

Imperatriz e Mangueira brilham na primeira noite de desfiles no Rio

Vinícius e Juliana passaram mal - Foto: Reprodução TV Globo

15/02/2026

Marido relata tragédia em piscina de academia que matou sua esposa: "Sufocando"

Lula será o homenageado do ano - Foto: Divulgação

15/02/2026

Escola de Niterói exaltará Lula com alas sobre “fim da escala 6x1” e “taxação BBB”

Renato Rabelo - Foto: Divulgação PCdoB

15/02/2026

Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, morre aos 83 anos em São Paulo

Circuito Osmar - Foto: Divulgação/Prefeitura Arquivo

15/02/2026

Mulher é baleada no olho durante briga em bloco de carnaval em Salvador

15/02/2026

Carro da União de Maricá atropela cinco pessoas na Sapucaí; vídeo

Foto: Agência Brasil

15/02/2026

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 72 milhões

Foto: Portal do Holanda

14/02/2026

Confira resultado do concurso 2973 da Mega-Sena

Foto: Agência Brasil

14/02/2026

Moraes vota contra recursos de condenados por trama golpista e plano de atentado

Foto: Reprodução

14/02/2026

Lula parabeniza Lucas Braathen por ouro inédito nos Jogos de Inverno

Foto: Reprodução

14/02/2026

Esposa de secretário de Itumbiara que matou os filhos divulga carta; leia na íntegra

Foto: Divulgação/Caixa

14/02/2026

Mega-Sena pode pagar R$ 62 milhões neste sábado; veja como apostar

Foto: Agência Brasil

14/02/2026

Bancos fecham no Carnaval e só reabrem na quarta

Foto: Reprodução

14/02/2026

STF forma maioria e nega aposentadoria especial a vigilantes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!