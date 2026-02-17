Líder do CV é capturado após usar documento falso em hospital no CE





Um homem apontado como chefe da facção Comando Vermelho foi preso enquanto recebia medicação em um hospital de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Segundo a polícia, Marlisson Lopes Morais era considerado foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi localizado na última sexta-feira (13), após dar entrada no Hospital Regional do Cariri com crise provocada por pedras nos rins.

De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o suspeito apresentou um documento falso no momento do atendimento, utilizando o nome de outra pessoa com antecedentes criminais. Após receberem informações sobre a possível presença do foragido em unidades de saúde da região, os policiais iniciaram buscas e identificaram o homem. Durante a abordagem, os agentes confirmaram sua verdadeira identidade e o vínculo com a organização criminosa, além de antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma e tráfico.

Além do cumprimento do mandado de prisão, com pena de 8 anos e 9 meses por tráfico, Marlisson também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. O celular dele foi apreendido para investigação, e o suspeito permaneceu sob escolta policial no hospital, onde aguardava procedimento cirúrgico. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e foi informado das acusações no local.

Durante audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, destacando o risco à ordem pública. “A sua permanência fora da prisão afetará a segurança dos cidadãos, diante da probabilidade de continuidade das práticas criminosas”, afirma trecho da decisão judicial. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido, que poderá auxiliar nas investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região.