Motociclista morre e esposa fica ferida após colisão com carro suspeito de racha em Manaus





Manaus/AM – Um homem de 53 anos, identificado como Ligier Martins da Silva, morreu após ser atropelado por um carro supostamente envolvido em um racha, na madrugada desta terça-feira (17), na Avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo, zona sul da capital.

A esposa, que estava na garupa da motocicleta, também ficou ferida, mas sobreviveu. O casal seguia para o trabalho quando, em frente ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o veículo teria surgido em alta velocidade e colidido com a moto.

Com o impacto, Ligier e a esposa foram arremessados. Ele morreu na hora, enquanto a mulher foi socorrida em estado grave. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

A polícia informou que deve analisar imagens de câmeras de segurança da área para localizar e prender o responsável pela tragédia.