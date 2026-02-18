Balsa afunda e deixa município do Amazonas sem abastecimento de água





Manaus/AM- A população de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, enfrenta um colapso no abastecimento de água desde o último sábado (18). O problema foi causado pelo naufrágio parcial de uma balsa da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), estrutura fundamental para a captação de água no Rio Javari.

Imagens registradas por moradores mostram a balsa inclinada e submersa em parte, evidenciando o comprometimento do sistema.

Sem previsão oficial de retorno, as torneiras das residências seguem secas, gerando revolta e preocupação na comunidade local.

Até o momento, a Defesa Civil Municipal confirmou o desabastecimento por meio de nota, reconhecendo o impacto do incidente no flutuante. Por outro lado, a Cosama ainda não se manifestou oficialmente sobre as causas do naufrágio, o cronograma de reparos ou o plano de contingência para atender os cidadãos.