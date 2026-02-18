Força Nacional atuará no combate ao crime organizado em cidades do Amazonas





As cidades amazonenses de Coari e Barcelos contarão com o apoio estratégico da Força Nacional pelos próximos 90 dias. A medida, oficializada nesta quarta-feira (18) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, visa intensificar o combate ao narcotráfico e aos crimes ambientais em regiões críticas do estado.

O envio das tropas faz parte do Plano Amas (Amazônia: Segurança e Soberania), uma iniciativa do Governo Federal desenhada especificamente para enfrentar os desafios logísticos e criminais da Amazônia Legal.

Foco Estratégico e Logística

A atuação dos agentes será concentrada em dois eixos fluviais de extrema importância para a região:

* Coari: Localizada nas proximidades do Rio Solimões, rota histórica utilizada pelo tráfico de drogas.

* Barcelos: Situada às margens do Rio Negro, área que demanda vigilância constante contra a exploração ilegal de recursos naturais.

Nota: Embora o decreto já esteja em vigor, o Ministério da Justiça ainda não divulgou a data exata da chegada dos agentes nem o número total de profissionais que irão compor o efetivo.

De acordo com o Diário Oficial da União, o tamanho do contingente seguirá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. O objetivo central é adaptar as táticas de policiamento às "necessidades e especificidades" de cada localidade, reconhecendo que o acesso às cidades é feito prioritariamente por vias fluviais.

Com essa mobilização, o Governo Federal busca reduzir os índices de criminalidade e fortalecer a soberania nacional em pontos estratégicos da floresta.