   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Força Nacional atuará no combate ao crime organizado em cidades do Amazonas

Por Portal Do Holanda

18/02/2026 19h53 — em
Amazonas


Foto: EBC

As cidades amazonenses de Coari e Barcelos contarão com o apoio estratégico da Força Nacional pelos próximos 90 dias. A medida, oficializada nesta quarta-feira (18) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, visa intensificar o combate ao narcotráfico e aos crimes ambientais em regiões críticas do estado.

O envio das tropas faz parte do Plano Amas (Amazônia: Segurança e Soberania), uma iniciativa do Governo Federal desenhada especificamente para enfrentar os desafios logísticos e criminais da Amazônia Legal.
Foco Estratégico e Logística
A atuação dos agentes será concentrada em dois eixos fluviais de extrema importância para a região:

 * Coari: Localizada nas proximidades do Rio Solimões, rota histórica utilizada pelo tráfico de drogas.

 * Barcelos: Situada às margens do Rio Negro, área que demanda vigilância constante contra a exploração ilegal de recursos naturais.

Nota: Embora o decreto já esteja em vigor, o Ministério da Justiça ainda não divulgou a data exata da chegada dos agentes nem o número total de profissionais que irão compor o efetivo.

De acordo com o Diário Oficial da União, o tamanho do contingente seguirá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. O objetivo central é adaptar as táticas de policiamento às "necessidades e especificidades" de cada localidade, reconhecendo que o acesso às cidades é feito prioritariamente por vias fluviais.

Com essa mobilização, o Governo Federal busca reduzir os índices de criminalidade e fortalecer a soberania nacional em pontos estratégicos da floresta.

 

Bastidores da Política - A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro Bastidores da Política
A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

18/02/2026

Carnaval em Manaus registra 14 atropelamentos e 342 acidentes com motos

Foto: Divulgação

18/02/2026

Buscas por desaparecidos em naufrágio mobilizam equipes de Manaus a Parintins

Foto: Divulgação

18/02/2026

Balsa afunda e deixa município do Amazonas sem abastecimento de água

18/02/2026

Mulher de preto aparece e “assombra” moradores no Conjunto Atílio Andreazza

Foto: Divulgação

18/02/2026

Resultado preliminar do PSS Hemoam já está disponível; confira

Foto: Divulgação

18/02/2026

Cetam abre inscrições para mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos no interior do Amazonas

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

18/02/2026

Pertences de desaparecido são achados a 70 km de naufrágio em Manaus

Candidatos devem se atentar aos requisitos - Foto: Divulgação

18/02/2026

Sine Manaus faz seleção para 543 vagas de emprego nesta quinta-feira

Estado tem vários registros de chuvas intensas - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/02/2026

Careiro da Várzea, Manaquiri e Iranduba registram chuva acima da média

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

18/02/2026

Buscas entram no 5º dia e cinco seguem desaparecidos após naufrágio em Manaus

Arena da Amazônia - Foto: Divulgação

18/02/2026

Manaus FC e Nacional fazem duelo na Arena da Amazônia nesta quinta-feira

18/02/2026

Motoristas enfrentam caos com alagamentos em quarta-feira chuvosa em Manaus

Imagens podem ajudar em novas estratégias - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/02/2026

Mapeamento inédito em 3D dos rios amazônicos pode ajudar em estratégias de navegação

Trecho da Av. Djalma Batista alagado - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/02/2026

Chuva forte provoca alagamentos nas principais avenidas de Manaus

Deslizamentos podem ocorrer- Foto: Divulgação IMMU

18/02/2026

Manaus e três municípios recebem alerta de deslizamentos durante temporal

Chuva cai desde a madrugada - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/02/2026

Quarta-feira de Cinzas começa com chuva forte e raios em Manaus

Serviço - Foto: Divulgação

18/02/2026

Casas e comércios de oito bairros de Manaus ficarão sem energia nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

17/02/2026

ANS aplica multas sucessivas à Hapvida por obstrução e falta de dados

17/02/2026

Cratera na Praça 14 ameaça desabar casas e revolta moradores; vídeo

Foto: Reprodução

17/02/2026

Critério técnico faz Reino Unido subir na classificação oficial do Carnaval

Foto: Divulgação

17/02/2026

Mais de 300 cirurgias são realizadas durante o feriado prolongado em Manaus

Foto: Reprodução

17/02/2026

Mais de 41 mil atendimentos são registrados na rede estadual durante Carnaval

Foto: Reprodução

17/02/2026

Operação Brasil-Peru destrói aviões do narcotráfico na Amazônia

Foto: Reprodução

17/02/2026

Fiscalização flagra crianças em blocos proibidos e notifica eventos em Manaus

Foto: Reprodução

17/02/2026

IML procura familiares de mulher que morreu em hospital de Manaus

Ligier morreu na hora - Foto: Divulgação

17/02/2026

Motociclista morre e esposa fica ferida após colisão com carro suspeito de racha em Manaus

Buscas recomeçaram cedo - Foto: Divulgação

17/02/2026

Buscas por vítimas de naufrágio entram no quarto dia; cinco seguem desaparecidos

Alunos podem pedir isenção no sistema - Foto: Divulgação

17/02/2026

Estudantes do Ensino Médio terão dois dias para pedir isenção no PSC 2026

17/02/2026

Emoção e homenagens marcam despedida de levita vítima de naufrágio em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!