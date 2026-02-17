   Compartilhe este texto
Fiscalização flagra crianças em blocos proibidos e notifica eventos em Manaus

Por Portal Do Holanda

17/02/2026
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - Equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF), flagraram a presença irregular de crianças e adolescentes em blocos e bandas de Carnaval realizados nesta segunda-feira (16), em Manaus. Durante a operação, dois eventos também foram notificados por irregularidades, incluindo a ausência de autorização do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da Vigilância Sanitária, documentos obrigatórios para o funcionamento.

Ao todo, a ação percorreu 15 eventos nas zonas norte, leste e centro da capital, com a participação de órgãos como a Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Civil do Amazonas e a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O objetivo foi verificar o cumprimento das normas legais e garantir a segurança dos foliões. Em todos os locais fiscalizados, as equipes identificaram menores em ambientes com consumo de bebidas alcoólicas, situação proibida pela legislação.

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, alertou para os riscos e destacou a responsabilidade dos organizadores e responsáveis legais. “Até 21 horas, crianças podem participar apenas em ambientes exclusivos e adequados à faixa etária. Em hipótese nenhuma, menores de 12 anos podem permanecer em locais com venda ou consumo de bebida alcoólica, nem mesmo acompanhados dos pais”, afirmou. Segundo ela, os responsáveis foram orientados a deixar os espaços, e os organizadores advertidos sobre a possibilidade de suspensão dos eventos em caso de descumprimento das normas.

Apesar das irregularidades, foliões destacaram a importância da fiscalização para garantir a segurança durante a programação carnavalesca. A assistente social Giovanka Santos avaliou a ação como positiva. “É muito importante que tudo esteja em ordem, isso garante a segurança das famílias”, disse. O cabeleireiro Bruno Souza também elogiou a presença das equipes. “Está sendo maravilhoso, porque traz segurança para todos nós que estamos participando”, afirmou. As operações devem continuar ao longo do Carnaval para assegurar o cumprimento das regras e a proteção de crianças e adolescentes.

Bastidores da Política - O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros
O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros

