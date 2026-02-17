   Compartilhe este texto
Nilton Lins

IML procura familiares de mulher que morreu em hospital de Manaus

Por Portal Do Holanda

17/02/2026 12h15 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM – O Instituto Médico Legal (IML) solicita que os familiares de Ingride Pontes da Silva, de 32 anos, compareçam à sede da instituição para o reconhecimento e liberação do corpo. Natural de Juruá, Ingride deu entrada no IML na última terça-feira (16), após ser encaminhada pelo Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A identificação foi confirmada por exame necropapiloscópico, realizado por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O órgão reforça que os corpos aguardam reconhecimento por até 30 dias; após esse prazo, são sepultados como não identificados. A liberação só pode ser feita por familiares, que devem procurar a Coordenação Operacional do IML, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Bastidores da Política - O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros Bastidores da Política
O fim do sigilo bancário e fiscal para políticos e ministros

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução

17/02/2026

Fiscalização flagra crianças em blocos proibidos e notifica eventos em Manaus

Buscas recomeçaram cedo - Foto: Divulgação

17/02/2026

Buscas por vítimas de naufrágio entram no quarto dia; cinco seguem desaparecidos

Alunos podem pedir isenção no sistema - Foto: Divulgação

17/02/2026

Estudantes do Ensino Médio terão dois dias para pedir isenção no PSC 2026

17/02/2026

Emoção e homenagens marcam despedida de levita vítima de naufrágio em Manaus

Foto: Divulgação

17/02/2026

Vítimas do naufrágio terão atendimento especial para recuperar documentos

Foto: Reprodução

17/02/2026

Vigilância sanitária reforça inspeções em blocos e bares durante Carnaval em Manaus

Pedro José da Silva Gama - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

17/02/2026

Comandante de barco que naufragou no Encontro das Águas está foragido

Fernando Grandêz - Foto: Divulgação

17/02/2026

Família se despede de levita morto em naufrágio e pede justiça em velório

Sete bairros serão afetados - Foto: Divulgação

17/02/2026

Manutenção programada deixará sete bairros sem energia nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

16/02/2026

Nova ponte da BR-319 deve ser liberada para tráfego em março

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

16/02/2026

Terceiro corpo encontrado em naufrágio pode ser de levita da Assembleia de Deus

Foto: Divulgação

16/02/2026

Idoso morto em parada de ônibus na Cosme Ferreira é identificado

Foto: Divulgação

16/02/2026

Força do rio pode ter levado vítimas a mais de 10 km de naufrágio

Foto: Divulgação

16/02/2026

Mais de 5 toneladas de drogas são apreendidas no Amazonas em 5 dias

Foto: Divulgação

16/02/2026

A Grande Família é a campeã do Carnaval de Manaus 2026

Foto: Reprodução

16/02/2026

Dragões do Império domina apuração e conquista título do Grupo de Acesso em Manaus

Foto: Reprodução

16/02/2026

Corpo é encontrado durante buscas por desaparecidos em naufrágio em Manaus

Foto: Ruth Jucá/ADS

16/02/2026

Carnaval altera funcionamento das feiras da ADS em Manaus; veja o que muda

Foto: Divulgação/Ipaam

16/02/2026

Desmatamento despenca no Amazonas e atinge menor nível em anos

16/02/2026

Carro invade contramão, destrói parada de ônibus e mata homem na Cosme Ferreira

16/02/2026

Força-tarefa enfrenta temporal e correnteza no 3° dia de buscas por desaparecidos em naufrágio

Idoso não resistiu - Foto: Arquivo Portal do Holanda

16/02/2026

Idoso de 87 anos morre ao ser atropelado por motocicleta no Dom Pedro

Vítimas à deriva - Foto: Reprodução

16/02/2026

Sem saber nadar, mãe abriu mão de colete para salvar filho em naufrágio: 'Se salva'

Foto: Reprodução

16/02/2026

Veja quem são as vítimas desaparecidas no naufrágio no Encontro das Águas

Carro capotou após a batida - Foto: Divulgação

16/02/2026

Médica fica ferida após carro capotar na Av. Joaquim Nabuco

Foto: Reprodução

16/02/2026

Homem agride mulher trans com socos e chutes em avenida de Manaus

Rua alagada - Foto: Reprodução

16/02/2026

Risco de enxurradas e deslizamentos aumentam e novos alertas são emitidos em Manaus

16/02/2026

Picape capota após colisão com outro carro na Av. Joaquim Nabuco

Manutenção programada - Foto: Divulgação

16/02/2026

Desligamento programado de energia afetará cinco bairros nesta terça de Carnaval


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!