IML procura familiares de mulher que morreu em hospital de Manaus





Manaus/AM – O Instituto Médico Legal (IML) solicita que os familiares de Ingride Pontes da Silva, de 32 anos, compareçam à sede da instituição para o reconhecimento e liberação do corpo. Natural de Juruá, Ingride deu entrada no IML na última terça-feira (16), após ser encaminhada pelo Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A identificação foi confirmada por exame necropapiloscópico, realizado por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O órgão reforça que os corpos aguardam reconhecimento por até 30 dias; após esse prazo, são sepultados como não identificados. A liberação só pode ser feita por familiares, que devem procurar a Coordenação Operacional do IML, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.