Carnaval em Manaus registra 14 atropelamentos e 342 acidentes com motos





Manaus/AM - A rede de urgência e emergência de Manaus registrou um volume expressivo de traumas viários durante o feriado carnavalesco. De acordo com o balanço consolidado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), entre os dias 12 e 17 de fevereiro, 537 vítimas de acidentes de trânsito foram socorridas nas unidades da capital.

Embora as colisões entre veículos dominem as estatísticas, os atropelamentos registraram 14 vítimas que necessitaram de assistência imediata nos prontos-socorros da cidade. O levantamento aponta que o perigo nas vias foi constante: além dos pedestres atingidos, as motocicletas foram as grandes protagonistas dos acidentes, com 342 casos registrados, seguidas por 24 ocorrências envolvendo carros e outras 157 situações de naturezas diversas no trânsito.

A gravidade desses episódios exigiu uma operação ininterrupta das 25 unidades de saúde da capital. O fluxo de vítimas foi intenso durante toda a semana, atingindo seu pico na sexta-feira, com 98 atendimentos, e mantendo índices elevados na segunda (96) e terça-feira (94).

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destacou que o planejamento para o feriado priorizou a agilidade no atendimento a esses traumas. As equipes foram reforçadas para absorver o volume de pacientes e garantir que casos complexos, como os derivados de atropelamentos, recebessem estabilização rápida e intervenções cirúrgicas quando necessário.

A estrutura montada no Sambódromo também serviu como barreira de contenção para casos leves, realizando 39 atendimentos gerais, o que permitiu que os hospitais de referência focassem nos acidentes mais graves vindos das ruas.