Buscas por desaparecidos em naufrágio mobilizam equipes de Manaus a Parintins

18/02/2026
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A operação de resgate no Encontro das Águas entrou em uma fase crítica de monitoramento de superfície, onde o principal desafio é a vasta área de dispersão causada pela força dos rios amazônicos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estabeleceram um raio de ação que ultrapassa os limites da capital, monitorando um corredor fluvial que se estende de Manaus até Itacoatiara.

A dinâmica das águas na região é um fator determinante para o sucesso das buscas. Devido à intensidade da correnteza, as equipes trabalham com a hipótese de que destroços ou vítimas possam ser levados a quilômetros de distância do ponto original do naufrágio em pouco tempo.

Equipes percorrem o leito e analisam minuciosamente as margens do rio, buscando qualquer vestígio em áreas de vegetação densa.

Mesmo a uma distância considerável, o município de Parintins foi incluído no plano de monitoramento preventivo. A medida visa antecipar a localização de objetos que possam ter flutuado rio abaixo, aproveitando a velocidade do fluxo hídrico.

O trabalho não se resume apenas a observar a água. Os militares realizam incursões em áreas de difícil acesso nas margens, onde o acúmulo de balseiros (troncos e vegetação flutuante) pode ocultar pistas importantes. A coordenação entre as diferentes frentes é essencial para garantir que nenhuma área do vasto "caminho das águas" fique sem supervisão.

