CNU: Resultados da discursiva e de títulos já estão disponíveis
Por Portal Do Holanda
18/02/2026 21h55 — em
Brasil
Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem conferir seus desempenhos individuais. Estão disponíveis para consulta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) os resultados das provas discursivas, a avaliação de títulos e o retorno dos pedidos de revisão. Também foram publicados os pareceres sobre as vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).
O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) ressalta que estes dados ainda não definem a posição final dos candidatos. A lista oficial de classificação, que dividirá os aprovados entre vagas imediatas e lista de espera, será publicada nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro.
A partir de sexta-feira, os convocados devem ficar atentos: a confirmação de interesse na vaga é um procedimento obrigatório. A regra vale para todos, incluindo quem disputará cargos que exigem curso de formação e quem passará para a ocupação imediata de postos de trabalho. A ausência de manifestação no prazo estipulado resulta na perda da vaga.
Fique atento ao calendário de convocações:
20 de fevereiro (sexta-feira): Publicação das listas de classificação e abertura da 1ª convocação para confirmar interesse.
23 de fevereiro (segunda-feira): Prazo final para os convocados da 1ª rodada confirmarem o interesse pelo site da FGV, até as 23h59.
27 de fevereiro (sexta-feira): Divulgação da lista para a 2ª rodada de confirmação de interesse.
28 de fevereiro a 2 de março: Período para os convocados na 2ª rodada manifestarem interesse (das 10h do dia 28 até as 23h59 do dia 2).
6 de março (sexta-feira): Divulgação dos convocados para a 3ª rodada de confirmação.
7 a 9 de março: Prazo para os candidatos da 3ª rodada se manifestarem no sistema da FGV.
16 de março (segunda-feira): Divulgação das classificações finais definitivas no Diário Oficial da União e no site da banca.
ASSUNTOS: Brasil