   Compartilhe este texto
Nilton Lins

CNU: Resultados da discursiva e de títulos já estão disponíveis

Por Portal Do Holanda

18/02/2026 21h55 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem conferir seus desempenhos individuais. Estão disponíveis para consulta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) os resultados das provas discursivas, a avaliação de títulos e o retorno dos pedidos de revisão. Também foram publicados os pareceres sobre as vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) ressalta que estes dados ainda não definem a posição final dos candidatos. A lista oficial de classificação, que dividirá os aprovados entre vagas imediatas e lista de espera, será publicada nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro.

A partir de sexta-feira, os convocados devem ficar atentos: a confirmação de interesse na vaga é um procedimento obrigatório. A regra vale para todos, incluindo quem disputará cargos que exigem curso de formação e quem passará para a ocupação imediata de postos de trabalho. A ausência de manifestação no prazo estipulado resulta na perda da vaga.

Fique atento ao calendário de convocações:

20 de fevereiro (sexta-feira): Publicação das listas de classificação e abertura da 1ª convocação para confirmar interesse.

23 de fevereiro (segunda-feira): Prazo final para os convocados da 1ª rodada confirmarem o interesse pelo site da FGV, até as 23h59.

27 de fevereiro (sexta-feira): Divulgação da lista para a 2ª rodada de confirmação de interesse.

28 de fevereiro a 2 de março: Período para os convocados na 2ª rodada manifestarem interesse (das 10h do dia 28 até as 23h59 do dia 2).

6 de março (sexta-feira): Divulgação dos convocados para a 3ª rodada de confirmação.

7 a 9 de março: Prazo para os candidatos da 3ª rodada se manifestarem no sistema da FGV.

16 de março (segunda-feira): Divulgação das classificações finais definitivas no Diário Oficial da União e no site da banca.

Bastidores da Política - A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro Bastidores da Política
A disputa pelo governo do Amazonas: quem se antecipa pode chegar primeiro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Agência Brasil

18/02/2026

Alistamento Feminino: Prazo para seleção complementar termina nesta sexta

18/02/2026

Pastor prevê "câncer na garganta" a carnavalescos após desfile na Sapucaí; vídeo

Foto: Divulgação

18/02/2026

Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula e criticou Bolsonaro, é rebaixada

Foto: Reprodução

18/02/2026

Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026

Banco Master - Foto: Divulgação

18/02/2026

Rombo do caso Master já chega a R$ 51,8 bilhões e pressiona o FGC

Foto: Arquivo/Agência Brasil

18/02/2026

CNU 2025: resultados individuais são divulgados nesta quarta-feira

Benefício oferta 112 mil bolsas - Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil

18/02/2026

Inscrições no Pé-de-Meia Licenciatura são adiadas e candidatos cobram explicações

Ele manuseava o tambor quando a arma disparou - Foto: Pixabay

18/02/2026

Adolescente morre com tiro na cabeça enquanto filmava amigo manuseando arma em SP

18/02/2026

Morador esquece portão aberto e tem lancha de R$ 80 mil furtada em MG; vídeo

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

18/02/2026

Lula sanciona reajuste para servidores do Legislativo e veta aumentos até 2029

Prefeitura fez alerta - Foto: Divulgação

18/02/2026

Primeiro caso de Mpox no Brasil em 2026 é confirmado em Porto Alegre

Carnaval no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação RJ

18/02/2026

Escola campeã do Carnaval no Rio será anunciada hoje

Foto: Reprodução

18/02/2026

BC decreta liquidação do Banco Pleno controlado por ex-sócio do Master

Lorraine foi atingida diretamente - Foto: Reprodução Globo

18/02/2026

Criança morre após playground desabar em condomínio em Minas Gerais

Foto: Divulgação

17/02/2026

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de SP

Foto: Agência Brasil

17/02/2026

PF deflagra operação contra vazamento de dados sigilosos de ministros

Foto: Divulgação

17/02/2026

Hapvida teve 4,6 mil queixas por falhas no atendimento a autistas em 3 anos

Foto: Reprodução

17/02/2026

Lula deve discutir com Trump retorno da Petrobras à Venezuela

Foto: STF/Divulgação

17/02/2026

STF revela acessos ilegais e expõe possível esquema contra ministros

Foto: Divulgação / Projeto Ybyrá

17/02/2026

Fiocruz Amazônia inicia expedição para investigar impactos do clima na saúde indígena

Foto: Reprodução

17/02/2026

Líder do CV é capturado após usar documento falso em hospital no CE

Carnavalesco André Rodrigues - Foto: Reprodução TV Globo

17/02/2026

Carnavalesco deixa a Portela após caos em desfile e ataques à filha de 4 meses

17/02/2026

Tripulação se joga no mar após colisão entre navio e balsas em Santos; vídeo

Escola conquistou lugar no Grupo Especial 2027- Foto: Henrique Woody/Liga-SP

17/02/2026

Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e promete espetáculo em 2027

Carnaval terá resultado hoje - Foto: Divulgação

17/02/2026

Escola campeã do Carnaval de São Paulo será conhecida hoje

Números de caso saltaram - Foto: Divulgação

17/02/2026

Ansiedade, depressão e Burnout lideram causas de afastamentos no Brasil

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Gustavo Moreno/STF

17/02/2026

PF cumpre mandados contra suspeitos de vazar dados da Receita de ministros

Juliana Paes voltou à Sapucaí - Foto: Reprodução TV Globo

17/02/2026

Viradouro e Beija-Flor brilham na Sapucaí com emoção e presença de famosas

Foto: Agência Brasil

16/02/2026

Jair Bolsonaro sofre mal-estar na Papuda e passa por atendimento médico


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!