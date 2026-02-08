   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Advogada que arriscou a própria vida para salvar vizinhos em incêndio relata ajuda divina

Por Portal Do Holanda

08/02/2026
Brasil


Foto: Reprodução

Quase 20 dias após receber alta, a advogada Juliane Vieira, de 29 anos, voltou a falar sobre o incêndio que destruiu seu apartamento em Cascavel (PR) em outubro de 2025. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (8), ela contou que acredita ter sido ajudada por uma “força divina” durante o momento em que salvou a mãe e o primo de 4 anos. Juliane sofreu queimaduras em 63% do corpo e passou mais de três meses internada.

“Desde que eu acordei na UTI e me lembrei de tudo, sei que ali não era somente eu, tinha uma força divina muito forte me ajudando”, disse Juliane. Ela afirmou que se recorda de cada detalhe do ocorrido, desde o grito do primo Pietro, que a acordou, até a decisão de retirar a família pela janela, pois a porta estava trancada pelo fogo. “Pulei no suporte, não pensei duas vezes… e, por obra divina, a moradora do apartamento resolveu abrir a janela”, relatou.

O caso chocou a equipe médica que a atendeu. A cirurgiã Xenia Tavares contou que, ao ver a gravidade das queimaduras, o desafio parecia enorme. “Quando eu vi os membros inferiores queimados, perguntei de onde a gente ia conseguir pele para essa menina. Foi uma vitória muito comemorada por todos”, afirmou. Juliane destacou que sair da UTI e conseguir andar foi um momento decisivo em sua recuperação: “Levantar pela primeira vez foi um divisor de águas… tive a certeza que ia conseguir sair do hospital.”

O incêndio ocorreu no dia 15 de outubro de 2025, no Edifício João Batista. Juliane desceu pela janela do 13º andar e, com ajuda de um morador, conseguiu retirar a mãe e o primo do apartamento em chamas. Dois bombeiros também ficaram feridos durante o resgate. Após o acidente, a mãe de Juliane ficou 11 dias internada, o primo recebeu alta em novembro, e Juliane foi transferida para tratamento especializado em Londrina, onde ficou sob cuidados intensivos até receber alta. Hoje, ela segue em fase de reabilitação e fisioterapia para recuperar os movimentos e a pele.

Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha

