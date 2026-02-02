   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Grupo é preso com drogas avaliadas em R$ 6,1 milhões após perseguição em Manaus

Por Portal Do Holanda

02/02/2026 12h08 — em
Policial


Droga apreendida - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

Manaus/AM – Quatro homens, de 22, 31, 33 e 34 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nesse domingo (1º), ao serem encontrados com 211 quilos de entorpecentes em diferentes endereços de Manaus. A carga, composta por 176 quilos de maconha tipo skunk e 35 quilos de cocaína, está avaliada em cerca de R$ 6,1 milhões. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, as prisões e apreensões ocorreram nos bairros São Francisco, na zona sul, na Praça 14 e no Eldorado, na zona centro-sul.Delegado Rodrigo Torres - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

Parte do material foi encontrada dentro de pneus de veículos. Itens para embalo também foram apreendidos e indicaram que a droga seria enviada para fora do Amazonas. "Foram encontrados aí diversos materiais aí para embalo, máquinas, seladora, eh plásticos, eh a vácuo, material esse utilizado para colocar droga e encaminhar essa droga para fora do estado. Provavelmente essa droga iria aí para o estado do Ceará".Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

As investigações já monitoravam um dos suspeitos havia duas semanas, que utilizava uma residência no Conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, para o transporte de entorpecentes. "Uma investigação aí que durou pelo menos duas semanas, as equipes diuturnamente fazendo levantamentos nos endereços aí citados, tanto no Conjunto Eldorado, quanto na Praça 14 e na manhã do domingo aí, então, ao perceber receber a retirada de droga de dentro da do imóvel, houve essa perseguição policial que acabou aí, é, conseguindo logo gravar eles tem apreender 211 kg ao total de drogas".

Carro envolvido em acidente - Foto: Divulgação

Na oficina, os policiais apreenderam mais drogas e materiais para embalo, o que levou à prisão de outros dois envolvidos. Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante. Durante a prisão do grupo, houve perseguição que terminou em um acidente entre os dois carros que serviam de transporte para as drogas. Na ocasião, a polícia realizou um disparo de alerta, mas um dos agentes acabou ficando ferido na ação.

"Houve um disparo de arma de fogo como forma eh de prevenir qualquer ação que poderia que poderia poderia ocorrer por parte do criminoso. Acabou tendo ricochete, um estilhaço acabou atingindo aí o policial. Nada grave, graças a Deus, já também medicado, recebendo alta ainda hoje e as investigações continuam", explica Torres.

