Vídeo: homem é achado morto após confessar assassinato de mulher em Manacapuru





Manacapuru/AM – Miqueias, apontado como suspeito de matar Cleiciane Rios dos Santos, de 20 anos, foi encontrado morto em outra área da cidade, com marcas de agressão. De acordo com a Polícia Civil, um vídeo ao qual os investigadores tiveram acesso mostra Miqueias confessando o crime.

Nas imagens, ele relata que estava sob efeito de álcool e que, junto com Cleiciane, teria ido até uma boca de fumo para buscar drogas. No caminho, iniciaram uma relação sexual, mas a jovem desistiu e pediu para que ele parasse.

Segundo a confissão, Miqueias se recusou a interromper o ato e, diante da reação da vítima, que sacou uma faca e o feriu na barriga, ficou irado. Em seguida, agrediu Cleiciane e a esfaqueou. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a jovem sofreu diversos golpes pelo corpo, além de um corte profundo no pescoço.

O corpo de Miqueias foi localizado horas depois, em outra parte de Manacapuru, com sinais de violência. A polícia investiga se a morte dele está, de fato, relacionada ao assassinato de Cleiciane e busca identificar os responsáveis pela agressão.