Nilton Lins

PM apreende R$ 8,5 mil, joias, drogas e munições em pousada na Cosme Ferreira

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 22h32 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manau/AM - Uma operação da Polícia Militar na Zona Leste de Manaus resultou na apreensão de R$ 8.502,00 em espécie, além de drogas, munições e joias. A ação ocorreu na pousada Chamego, localizada na alameda Cosme Ferreira, após denúncia do proprietário do estabelecimento. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante a abordagem, os policiais encontraram um carregador de base de cor amarela com capacidade para 12 munições calibre 9 mm, ogivais intactas e uma trouxinha de cocaína. Além disso, foi localizada uma mochila com diversos objetos pessoais, incluindo três relógios, três óculos, um cordão amarelo e roupas masculinas e femininas, além do dinheiro.

A Polícia Militar informou que todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado ao 14º DIP para registro e investigação. A origem dos itens e a identidade das pessoas envolvidas ainda não foram divulgadas pela corporação.

A ação reforça as operações de combate ao crime na região, que tem sido alvo de denúncias e ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar responsáveis e possíveis conexões com outros crimes.

Bastidores da Política - Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha
Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha

Policial


