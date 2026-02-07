Homem é executado e corpo é deixado com cartaz no Puraquequara
Por Portal Do Holanda
07/02/2026 20h42 — em
Policial
Manaus/AM -O corpo de Glauber M. foi encontrado neste sábado (7) na estrada do Puraquequara, Zona Leste da capital. A vítima apresentava sinais de tortura extrema e múltiplas perfurações por arma branca.
De acordo com as investigações preliminares, o homem teria sido sequestrado e submetido a um "tribunal do crime". No local do achado, o corpo estava com os pés e mãos amarrados e o rosto coberto por uma camisa.
Ao lado do cadáver, foi deixado um cartaz com a frase: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”, termo utilizado no submundo do crime para identificar estupradores. A assinatura da mensagem sugere que a execução foi realizada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu o caso.
O jeitinho que flexibiliza a política ambiental na Amazônia - BR 319 nunca mais
ASSUNTOS: Policial