Homem é executado e corpo é deixado com cartaz no Puraquequara





Manaus/AM -O corpo de Glauber M. foi encontrado neste sábado (7) na estrada do Puraquequara, Zona Leste da capital. A vítima apresentava sinais de tortura extrema e múltiplas perfurações por arma branca.

De acordo com as investigações preliminares, o homem teria sido sequestrado e submetido a um "tribunal do crime". No local do achado, o corpo estava com os pés e mãos amarrados e o rosto coberto por uma camisa.

Ao lado do cadáver, foi deixado um cartaz com a frase: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”, termo utilizado no submundo do crime para identificar estupradores. A assinatura da mensagem sugere que a execução foi realizada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu o caso.