Suspeito de agredir ex é preso escondido no forro de casa em Manaus





Um homem de 67 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas nesta sexta-feira (29), no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Ele é acusado de descumprir Medidas Protetivas de Urgência (MPU) em favor de sua ex-companheira, uma mulher de 41 anos. No momento da abordagem, o suspeito tentou evitar a prisão escondendo-se no forro da residência.

Histórico de abusos e furtos

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, o casal manteve um relacionamento de 20 anos marcado por violência doméstica e abuso de álcool por parte do agressor. Após a separação no início de 2024, a vítima obteve proteção judicial, que passou a ser ignorada sistematicamente pelo homem.

A delegada informou que o suspeito chegou a invadir o condomínio da vítima e furtar pertences e documentos de dentro do apartamento. "O fato foi presenciado por porteiros e registrado em vídeo", destacou a autoridade policial. Ao todo, foram contabilizados cinco descumprimentos de medida protetiva nos últimos dois anos, incluindo agressões verbais e ameaças constantes.

Prisão e Procedimentos

A ordem de prisão preventiva foi solicitada após o último incidente, ocorrido na última quarta-feira (28). Com o mandado deferido pela Justiça, as equipes se deslocaram até a Rua Paul Adam, onde localizaram o agressor tentando se ocultar na estrutura do imóvel.

O homem foi conduzido à unidade policial e responderá pelo crime de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Ele passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.