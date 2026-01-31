PF prende mulher com 30kg de skunk no Aeroporto de Tefé





Manaus/AM - A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (30), uma mulher, com identidade não revelada, e apreendeu cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas. A passageira foi abordada no momento em que se preparava para embarcar em um voo nacional com origem em Tefé e destino final em Campinas, no estado de São Paulo.

A ação ocorreu por volta das 12h20, quando as bagagens da suspeita foram submetidas à inspeção por meio de equipamento de raio X. Durante a análise, os policiais federais identificaram volumes com características compatíveis com substância entorpecente no interior das malas que seriam despachadas.

Após a verificação física das bagagens, os agentes localizaram 30 tabletes de droga, cada um com peso aproximado de um quilo, totalizando cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk. O entorpecente estava acondicionado em duas malas pertencentes à passageira.

Diante do flagrante, o material ilícito foi apreendido e a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Tefé para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi registrada pela Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas.