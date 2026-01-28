   Compartilhe este texto
Vigilante mata vizinha com tiro na cabeça após discussão em Manaus

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

Manaus/AM - Alana Arruda Pereira, de 25 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na tarde desta quarta-feira (28), na Rua da Paz, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. O autor do crime, um vigilante vizinho da vítima, se entregou à polícia e confessou o homicídio, motivado por uma desavença antiga envolvendo a filha da mulher.

O crime aconteceu por volta das 16h30, após a vítima ir até a casa do vizinho tirar satisfações.

Uma equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apurou com moradores do da rua, que Alana e o vigilante tinham uma rixa porque o homem, supostamente, incomodava a filha da vítima, o que gerava conflitos frequentes.

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

Testemunhas relataram para a PM que a vítima já havia procurado o homem na noite anterior, acompanhada de dois conhecidos. Ao retornar nesta tarde, na casa do suspeito, onde funciona um reforço escolar e crianças focaram assustadas, houve uma nova discussão que terminou com o disparo à queima-roupa.

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

O vigilante entregou aos policiais um revólver calibre .38 utilizado no assassinato.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Bastidores da Política - O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra Bastidores da Política
O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra

