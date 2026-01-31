Homem puxa mulher pelos cabelos, a agride e acaba preso em Manacapuru





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu em flagrante, na quinta-feira (29), um homem de 22 anos pelos crimes de lesão corporal e furto no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira, de 40 anos, no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. O caso ocorreu no dia 28 de janeiro, no ramal do Laranjal, no quilômetro 60 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), e foi conduzido pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as investigações começaram após a vítima procurar a delegacia e relatar agressões físicas praticadas pelo ex-companheiro, com quem manteve um relacionamento por cerca de um ano e estava separada havia aproximadamente uma semana. Após o término, a mulher passou a residir com a mãe, mas retornou à antiga residência para trocar os cadeados, após ser informada pelo agressor de que ele iria buscar pertences no local.

Segundo a autoridade policial, a vítima foi surpreendida pelo suspeito nas proximidades do imóvel e, ao tentar sair do local, teve o veículo danificado, com a quebra dos retrovisores. Mesmo após conseguir se afastar, ela foi perseguida pelo agressor e, ao retornar a um comércio da região, voltou a ser abordada, momento em que pediu ajuda a moradores da área e foi levada até a casa de um pastor.

No local, o homem conseguiu alcançá-la, puxou a vítima pelos cabelos e desferiu diversos golpes em seu rosto, sendo contido posteriormente por familiares. Após o episódio, a mulher constatou que o suspeito havia furtado uma caixa de som e um aparelho de ar-condicionado de sua residência. A partir da denúncia, a PC-AM realizou diligências, localizou o agressor e efetuou a prisão. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal e furto, ambos no âmbito da violência doméstica, e permanecerá à disposição da Justiça.