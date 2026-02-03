Idosas entregam quase R$ 60 mil a falsa pastora por medo de irem para o inferno, diz delegada





Manaus/AM – Uma mulher de 57 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa nesta segunda-feira (2), suspeita de extorquir cerca de R$ 60 mil de duas idosas, de 79 e 87 anos. A falsa pastora estava foragida do Pará e foi localizada em Manaus.

De acordo com a delegada Mayara Magna, a suspeita se apresentava como pastora evangélica e convencia as vítimas, ambas religiosas, a realizar transferências via Pix sob o falso pretexto de ajudar um suposto noivo estrangeiro preso.

“Ela se aproveitava da situação dela de ser uma pastora e iludir, ludibriar vítimas para que essas vítimas depositassem dinheiro, alegando que poderiam ir para o inferno. Nós conseguimos ontem, junto com a delegacia do Pará, identificar o local dessa suposta agressora e efetuar a prisão”, explicou a delegada.

Durante as investigações, foi constatado que uma das idosas repassou cerca de R$ 32 mil, enquanto a outra transferiu aproximadamente R$ 25 mil, comprometendo seus recursos financeiros. Os repasses só cessaram após familiares perceberem as movimentações.

“Fomos procurados por parentes de uma das vítimas. Eles estranharam que ela vivia pedindo dinheiro de forma aleatória, fazia empréstimos por se sentir constrangida e com medo. Em razão da influência religiosa que a pastora exercia, elas tinham receio de ‘queimar no fogo do inferno’ ou não entrar no reino dos céus”, relatou a delegada Rosanna Barbosa, da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa do Pará.

Na delegacia, a mulher confirmou que recebia os valores, mas negou a prática de extorsão:

“Ela confessou que recebia valores, mas disse que as vítimas mandavam de forma espontânea”, acrescentou Rosanna.

A suspeita vai responder por extorsão qualificada, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. A polícia não descarta que existam outras vítimas.