Nilton Lins

Barranco cede após rompimento de tubulação da Águas de Manaus; vídeo

Por Portal Do Holanda

24/01/2026 23h00 — em
Amazonas




Manaus/AM- O descaso com a infraestrutura básica voltou a assombrar os moradores da Zona Leste de Manaus neste sábado (24). Sob um forte temporal, o rompimento de uma tubulação de responsabilidade da concessionária Águas de Manaus transformou a rua Arlindo Júnior, no bairro Gilberto Mestrinho, em um cenário de destruição e desespero. A pressão desenfreada da água rompeu o solo e desencadeou um deslizamento de terra em um barranco, colocando diversas moradias em risco imediato de desabamento.

O incidente evidencia a fragilidade da rede de abastecimento da capital, que não suportou as intempéries e causou danos que foram além do desperdício de água: a enxurrada de lama arrastou detritos e atingiu a fiação elétrica, expondo os moradores a riscos de curto-circuito e acidentes graves. Vídeos que circulam nas redes sociais registram a força do jato de água jorrando sobre as casas, enquanto a lama avançava sobre as estruturas.

Abandonados à própria sorte enquanto aguardavam a chegada da empresa e dos órgãos competentes, os próprios moradores precisaram se armar com enxadas para tentar retirar o lamaçal das vias e proteger suas propriedades. 

Clima muda, destrói vidas, bens, mas a culpa é de quem mesmo?

