Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em avenida de Manaus





Manaus/AM - Um acidente envolvendo um motociclista e um carro modelo Argo, de placa TAF 8149, foi registrado na Avenida da Mário Ypiranga, no bairro Parque 10 de Novembro, na noite deste sábado (24). Segundo relatos, a condutora do veículo, que não teve a identidade revelada, afirmou que seguia no sentido bairro-centro quando, de repente, viu um "vulto" e colidiu fortemente com o motociclista, que trabalha para a empresa 3D Alarmes.

Testemunhas que estavam em outra motocicleta afirmaram que o homem passava em alta velocidade e que não se sabe se houve falha nos freios ou tentativa de atravessar o canteiro central. A via possui uma brecha no canteiro que permite a passagem de motos, e, pelo rastro deixado no local, a hipótese é de que o motociclista tentou utilizar essa passagem.

O impacto foi tão forte que o homem teve a perna fraturada em três partes e o rosto ficou bastante ensanguentado. Ele se identificou apenas como Anderson e, no momento do atendimento, não conseguiu informar o nome da família, repetindo apenas que trabalhava para a 3D Alarmes.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista após o socorro, nem sobre a condutora do veículo. O caso deve ser registrado pelas autoridades competentes para apuração das circunstâncias do acidente.