   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Detran-AM inaugura primeiro posto de atendimento em Urucurituba

Por Portal Do Holanda

24/01/2026 21h34 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inaugurou, neste sábado (24), o primeiro Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do município de Urucurituba, a 208 quilômetros de Manaus. A cerimônia foi realizada na data em que a cidade completa 50 anos e marcou a expansão dos serviços do órgão para a região. O novo posto está localizado na rua Tabocal, nº 18, bairro São Lázaro.

O PAD de Urucurituba funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, oferecendo todos os serviços relacionados a veículos e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entre as facilidades disponíveis estão a coleta de imagem, sala de provas e a opção de pagamento por cartão de crédito, recursos que antes não eram oferecidos no município.

O diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, destacou que a inauguração representa um avanço no atendimento ao interior do estado, seguindo a orientação do governador Wilson Lima. Ele afirmou que o novo posto reforça o compromisso do governo com a população do interior e deve reduzir a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

A gerente da Controladoria Interna do Detran-AM, Carolina Carvalho, ressaltou a importância do PAD para a comunidade, ao possibilitar serviços como captura de imagem e biometria localmente. O gerente do posto, Matheus Araújo, afirmou que a implantação do PAD facilitará a vida dos moradores, permitindo que procedimentos de CNH e veículos sejam realizados no próprio município, incluindo a realização de provas.

Bastidores da Política - Clima muda, destrói vidas, bens, mas a culpa é de quem mesmo? Bastidores da Política
Clima muda, destrói vidas, bens, mas a culpa é de quem mesmo?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


24/01/2026

Barranco cede após rompimento de tubulação da Águas de Manaus; vídeo

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

24/01/2026

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em avenida de Manaus

24/01/2026

Amazonense diz que "amigo" resgatado no Pico Paraná mente e promete "expor tudo"

Foto: Divulgação

24/01/2026

Cetam abre calendário de 2026 com quase 8 mil vagas de qualificação em Manaus

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

24/01/2026

Defesa Civil registra desabamentos e deslizamentos neste sábado em Manaus

Foto: Freepik Ilustrativa

24/01/2026

Manaus aplica provas de concursos para Semmas e CGM neste domingo

Foto: Divulgação

24/01/2026

Manaus entra em estado de atenção para chuvas intensas e ventos fortes

Foto: Divulgação

24/01/2026

Idoso morre após colisão entre veículos na rodovia BR-174

Foto: Reprodução/Canva

24/01/2026

Mulher é presa após incendiar casa de idosa no Centro de Lábrea

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

24/01/2026

Homem morre em acidente na AM-010; motorista foge do local

Palácio Rio Negro, em Manaus — Foto: Divulgação

24/01/2026

Secretaria de Cultura do Amazonas abre vagas para estágios em diversas áreas; confira

Foto: Reprodução

24/01/2026

Retorno irregular na Estrada da Ponta Negra termina em morte de motociclista

Foto: Divulgação

23/01/2026

IPTU 2026: Manaus libera consulta e oferece até 12% de desconto para pagamento via app

Foto: Reprodução

23/01/2026

Laudo da perícia contradiz defesa de médica e nega falha em sistema de hospital no Caso Benício

23/01/2026

Jacaré é flagrado em rua alagada no bairro União da Vitória; vídeo

23/01/2026

Temporal em Manaus causa deslizamentos e inunda casas na Zona Norte

23/01/2026

Trânsito trava em Manaus após queda de árvore na Darcy Vargas; veja pontos afetados

Feiras foram tomadas pela água em Manaus em 2021- Foto: Jander Robson/Portal do HolandaFoto: Reprodução

23/01/2026

Amazonas se prepara para a Cheia 2026

Foto: MPF/Divulgação

23/01/2026

ONG é alvo do MPF por coletar dados de yanomamis no Amazonas

Foto: Divulgação

23/01/2026

PF encontra passageira com cocaína "preta" no Aeroporto de Manaus

Foto: Reprodução/Aleam

23/01/2026

Aleam discute investimentos e parcerias com representantes de Manicoré

Foto: Divulgação/Aleam

23/01/2026

FGV divulga lista preliminar de aprovados no concurso da Aleam; confira

Fotos: Divulgação/Detran-AM

23/01/2026

Golpistas usam nome da CNH Social para aplicar fraudes no Amazonas

Foto: Raphael Alves/TJAM

23/01/2026

STF mantém processo contra promotor do Amazonas que comparou advogada a "cadela"

Foto: Divulgação

23/01/2026

Defensoria Pública abre seleção para estágio no Amazonas

Foto: Reprodução/Instagram

23/01/2026

Câmara de Manaus lamenta morte de filho do prefeito David Almeida

23/01/2026

Carro fica destruído ao pegar fogo no meio da Av. Darcy Vargas

David Bendito tinha apenas 20 dias de vida - Foto: Divulgação

23/01/2026

Governador Wilson Lima lamenta morte do filho do prefeito de Manaus

23/01/2026

Morte de Benício completa dois meses e pais cobram justiça por erro médico


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!