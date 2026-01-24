Detran-AM inaugura primeiro posto de atendimento em Urucurituba





Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inaugurou, neste sábado (24), o primeiro Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do município de Urucurituba, a 208 quilômetros de Manaus. A cerimônia foi realizada na data em que a cidade completa 50 anos e marcou a expansão dos serviços do órgão para a região. O novo posto está localizado na rua Tabocal, nº 18, bairro São Lázaro.

O PAD de Urucurituba funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, oferecendo todos os serviços relacionados a veículos e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entre as facilidades disponíveis estão a coleta de imagem, sala de provas e a opção de pagamento por cartão de crédito, recursos que antes não eram oferecidos no município.

O diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, destacou que a inauguração representa um avanço no atendimento ao interior do estado, seguindo a orientação do governador Wilson Lima. Ele afirmou que o novo posto reforça o compromisso do governo com a população do interior e deve reduzir a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

A gerente da Controladoria Interna do Detran-AM, Carolina Carvalho, ressaltou a importância do PAD para a comunidade, ao possibilitar serviços como captura de imagem e biometria localmente. O gerente do posto, Matheus Araújo, afirmou que a implantação do PAD facilitará a vida dos moradores, permitindo que procedimentos de CNH e veículos sejam realizados no próprio município, incluindo a realização de provas.